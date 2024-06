Koziak: Čaputová veľmi dôstojne zastávala prezidentský úrad, slovenská politika však nie je prostredie pre slušných ľudí

Malo ju byť viac vidieť

14.6.2024 (SITA.sk) - Zuzana Čaputová mimoriadne dôstojne zastávala prezidentský úrad a zároveň robila Slovensku dobré meno v zahraničí. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak „Na domácej scéne sa nedala vtiahnuť do niekedy až nechutných zápasov medzi koalíciou a opozíciou a veľmi dôstojne znášala aj ataky, ktoré mali osobný charakter a smerovali na ňu alebo jej rodinu,“ poukázal a pripomenul útoky na jej dcéru, alebo keď na ňu dav burcovaný Ľubošom Blahom Smer-SD ) kričal, že je americká k...a. „V zahraničí nám ju závideli, pretože skvele reprezentovala Slovensko za hranicami. Česi, ktorí mali Miloša Zemana , ticho závideli a konštatovali, že Slovákom podarilo zvoliť prezidentku, ktorá mimoriadne dôstojne reprezentuje štát."Za jej slabšie miesto pokladá politológ jej menej viditeľné verejné vystupovanie od času, keď oznámila, že už sa nebude opätovne uchádzať o post hlavy štátu.„Možno mohla byť v niektorých veciach dôraznejšia, respektíve ju malo byť viac vidieť. Týka sa to najmä posledného obdobia a atakov na demokratické inštitúcie a naše euroatlantické ukotvenie,“ zhodnotil Koziak. Čaputová sa podľa neho v poslednej dobe sústredila skôr na stretnutia s bežnými občanmi a celkovo na občiansky sektor.„To je sektor, z ktorého vlastne vzišla a ku ktorému má prirodzene blízko. Čiže akoby sa opäť vracala z prostredia veľkej politiky do prostredia aktivistického. Je to tiež dôležité, lebo prezident nemôže byť nejako elitársky zameraný a sústreďovať sa len na veľkú politiku, ako to bolo napríklad v prípade Ivana Gašparoviča , ktorého občiansky sektor nijakým spôsobom nezaujímal,“ povedal Koziak.Dodal, že Čaputovú posledného pol roka nebolo vidieť vo veľkej politike. „Ako keby rezignovala na veľkú politiku. V tomto ohľade mohla byť aktívnejšia,“ poznamenal politológ.Výhodou stiahnutia sa do úzadia bolo, že sa tým stratila z hľadáčika útokov Roberta Fica , ktorý ju predtým nešetril. Koziak poukazuje na to, že neustále útoky zo strany viacerých politikov boli napokon aj dôvodom, prečo sa Zuzana Čaputová napriek vysokej popularite rozhodla znova nekandidovať, aj keď mala vysokú šancu opätovne vyhrať prezidentské voľby.„V rebríčkoch popularity začala klesať vtedy, keď oznámila, že nebude druhýkrát kandidovať. Myslím, že mnohí voliči boli rozčarovaní,“ podotýka Koziak. Dodal, že politika je u nás dosť drsná a nie je to, bohužiaľ, prostredie pre slušných ľudí.„To, že s tým Zuzana Čaputová nepočítala, sa dá pochopiť. Zachovala si však dôstojnosť do posledného momentu aj napriek útokom,“ zhodnotil.