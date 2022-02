Putin snaží rozvrátiť EÚ. Táto vojna sa nás týka, stavia nás pred úlohu obhájiť našu slobodu, tvrdí Budaj

Zločiny totalitného režimu

Boj za slobodu

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vladimirovi Putinovi sa ani po rokoch nepodarilo rozvrátiť Ukrajinu zvnútra, preto ju dnes nadránom prepadol vojskami, tvrdí minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Podľa ministra Rusko rozvracia Európsku úniu a Slovensko už roky. Uviedol to v svojom profile na sociálnej sieti.„Hoci sme od Kremľa zažili 40 ročnú porobu, nájdu sa aj dnes dopletení ľudia (spravidla z prostredia bývalých kolaborantských komunistov, tzv. normalizátorov) , ktorí sú na strane Putina. Je to dôsledok nášho nevyrovnania sa so zločincami totalitného režimu a tiež hybridnej vojny Ruska, ktorej pôsobeniu pomáhali promoskovskí politici," uvádza Budaj.Dodal, že okrem rozvracania Slovenska cez týchto politikov útočil Kremeľ na Slovensko aj cez platených trollov. Platili a podporovali protizápadné mediálne platformy a založili základňu Nočných vlkov , internetové rádio, časopisy a cvičili polovojenské skupiny, ako napríklad Slovenských brancov „Dnes nadránom Putin prepadol demokratický štát v našom bezprostrednom susedstve. Bez vyhlásenia vojny, nevyprovokované. Dôvodom je, že Ukrajina chcela patriť k Západu. Táto vojna sa nás týka: fyzicky atakuje naše pohraničie a politicky nás stavia pred úlohu obhájiť našu slobodu. Dnes sme všetci Ukrajincami," uzavrel Budaj.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok bude dnes na mimoriadnom zasadnutí NATO žiadať o konzultáciu podľa článku 4.Európska únia zároveň avizuje prípravu ďalších sankcií proti Rusku. K situácii na Ukrajine zasadá Bezpečnostná rada SR aj za účasti prezidentky Zuzany Čaputovej