Ruská invázia na Ukrajinu spôsobí obrovské hospodárske škody, slovenskí exportéri odsúdili kroky Kremľa

Ohrozené investície na Ukrajine

Zatvorená fabrika

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí exportéri odsudzujú vojenskú inváziu na Ukrajinu a vyzývajú na zastavenie vojenských operácií a deeskaláciu konfliktu prostredníctvom diplomacie.Rada slovenských exportérov zároveň v zverejnenom stanovisku žiada kompetentné orgány o proaktívny postoj vo vzťahu k ochrane občanov Slovenskej republiky, ako aj slovenských investícií, majetku a hospodárskych záujmov na Ukrajine. Zdôrazňuje, že ozbrojený vojenský konflikt spôsobuje stratu na životoch a obrovské hospodárske škody.Rada má medzi svojimi členami aj subjekty, ktoré sú zahraničnými investormi na Ukrajine, alebo prichádzajú do živého obchodného styku s ukrajinským biznisom.Napríklad spoločnosť Chemosvit Fibrochem vlastní výrobu v ukrajinskom meste Lutsk a zamestnáva tam desiatky ľudí.„Dnes sme museli fabriku zatvoriť a poslať ľudí domov, nakoľko je situácia nepredvídateľná. Radi by sme vedeli, ako máme postupovať pri ochrane svojich zamestnancov a investície,“ uviedla CEO spoločnosti Alena Balogová.Rada slovenských exportérov je podnikateľské združenie s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať podnikateľské záujmy slovenských exportérov. V súčasnosti má vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.