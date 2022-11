Putin stále nepotvrdil svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta, čaká ako sa vyvinie jeho „špeciálna operácia“ na Ukrajine?

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa údajne ešte nerozhodol, či bude v roku 2024 kandidovať na ďalšie funkčné obdobie v pozícii prezidenta. Ako referuje spravodajský web CNN, v stredajšom telefonáte s novinármi to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Putin je pri moci od roku 1999. Prezidentom je od roku 2012, predtým bol hlavou štátu i v období rokov 2000 - 2008. V rokoch 1999 - 2000 a 2008 - 2012 pôsobil ako premiér. V roku 2008 na štvorročné funkčné obdobie prepustil miesto Dmitrijovi Medvedevovi , aby sa v roku 2012 po zmene legislatívy mohol vrátiť do prezidentskej funkcie.V roku 2021 Putin podpísal zákon, ktorý mu umožní uchádzať sa o ďalšie dve šesťročné prezidentské obdobia, čím sa jeho vládnutie môže predĺžiť až do roku 2036.