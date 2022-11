Na Slovensku sa kopia migranti, ktorých nám vrátili z Čieh. Mikulec sa oháňa nízkou ochranou schengenskej hranice

Momentálne je viac nelegálnych migrantov na územie Slovenska vracaných z Českej republiky, než prichádza z Maďarska. Po dnešnom rokovaní vlády to v súvislosti so situáciou na hranici SR a ČR povedal minister vnútra Roman Mikulec (OľaNO).

Priepustná hranica s Maďarskom

Ako ďalej uviedol, Slovensko potrebuje o tejto téme diskutovať s českou stranou, pretože týmto spôsobom nie je možné dlhodobo fungovať.

Ochrana vonkajších hraníc

Vojaci na hraniciach s Maďarskom

Eliminácia nelegálnej migrácie

2.11.2022 (Webnoviny.sk) -„Stále platí to, že oni nechcú zostať na Slovensku," zdôraznil Mikulec s tým, že migranti sa za každú cenu chcú dostať ďalej a skončiť v Nemecku. Minister doplnil, že o celej záležitosti komunikuje aj s Európskou komisiou.„My potrebujeme zabezpečiť vonkajšiu hranicu schengenu. Ak toto sa podarí, potom nemusíme mať tie opatrenia tak, ako sú zavedené teraz na vnútorných hraniciach," dodal Mikulec.Podľa návrhu, ktorý v stredu schválila vláda, budú môcť byť profesionálni vojaci nasadzovaní do spoločných hliadok s príslušníkmi Policajného zboru najmä na bývalých hraničných priechodoch na vnútornej hranici SR s Maďarskom s cieľom vykonávania policajných kontrol v boji proti nelegálnej sekundárnej migrácii cez územie SR.Zabezpečiť verejný poriadok v blízkosti vnútorných hraníc Slovenskej republiky, predovšetkým s Maďarskom, v súvislosti s výrazným nárastom nelegálnej migrácie budú príslušníkom Policajného zboru SR pomáhať aj profesionálni vojaci.Ako sa uvádza v návrhu, ktorý odobrila vláda, na plnenie úloh v súvislosti s aktuálnou situáciou bude vyčleňovaných 100 vojakov denne.„Na základe požiadavky Policajného zboru a aktuálnych personálnych a materiálno-technických možností Ozbrojených síl SR budú vyčlenení profesionálni vojaci nasadzovaní do spoločných hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru najmä na bývalých hraničných priechodoch na vnútornej hranici SR s Maďarskom s cieľom vykonávania policajných kontrol v boji proti nelegálnej sekundárnej migrácii cez územie SR," uvádza sa v dokumente.Materiál pripomína, že vzhľadom na výrazný nárast nelegálnej sekundárnej migrácie na území SR a zavedenie kontrol zo strany Českej republiky a Rakúska na ich vnútorných hraniciach so SR je potrebné zaviesť nevyhnutné opatrenia aj na vnútorných hraniciach SR.„Tieto opatrenia by mali smerovať najmä na elimináciu nelegálnej sekundárnej migrácie na vnútornej hranici SR s Maďarskom, ktorá je najviac postihnutá touto nelegálnou migráciu," dodal dokument.