Putin telefonoval s Macronom, chce pomôcť s deeskaláciou napätia na hraniciach s Bieloruskom

Putin chce diskutovať o problémoch

Tisíce migrantov uviazli v zime v táboroch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidenti Francúzska a Ruska sa v pondelok telefonicky zhovárali o potrebe deeskalácie napätia v súvislosti s rastúcim tlakom migrantov na hraniciach Európskej únie s Bieloruskom. Informoval o tom Elyzejský palác.V takmer dvojhodinovom rozhovore sa Emmanuel Macron a Vladimir Putin zhodli aj na „potrebe humanitárneho úsilia pre migrantov“. Kancelária francúzskeho prezidenta však neoznámila žiadne konkrétne kroky.EÚ tvrdí, že Moskva zohráva úlohu pri vytváraní migračného tlaku a mohla by aktívne pomôcť pri jeho zmierňovaní.V správe Kremľa o rozhovore sa uvádza, že Putin informoval Macrona o svojich kontaktoch s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a „zdôraznil potrebu diskutovať o problémoch, ktoré vznikli priamo medzi vedením krajín EÚ a Bieloruskom“.Putin podľa Kremľa poukázal na „extrémne tvrdé zaobchádzanie poľských pohraničníkov s migrantmi“. Poľské sily podľa neho bránia ľuďom vstúpiť do Poľska a migrantov, ktorí prekročia hranice, vytláčajú naspäť do Bieloruska.Podľa bieloruskej štátnej tlačovej agentúry Belta na túto tému v pondelok hovoril i samotný Lukašenko spolu s dosluhujúcou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Ako uvádza Belta, diskutovali o humanitárnej pomoci migrantom a o tom, ako zabrániť eskalácii tejto krízy.Výzvy prichádzajú v čase, keď EÚ zvýšila tlak na Bielorusko tým, že súhlasila s uvalením sankcií na bieloruské letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a ďalšie osoby obvinené zo spolupráce pri prevozoch migrantov do Minska. V provizórnych táboroch v mrazivom počasí v Bielorusku uviazlo až štyritisíc migrantov. Za ostatné týždne zomrelo najmenej 11 migrantov.