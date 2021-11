Potvrdenie o prekonaní COVID-19 je možné si stiahnuť až na 12. deň

Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 je možné si stiahnuť prostredníctvom portálu korona.gov.sk. Záujemcovia tak však môžu urobiť až na 12. deň po zistení pozitívneho výsledku testu na nový koronavírus. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.





"Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 si je možné stiahnuť prostredníctvom portálu korona.gov.sk, a to spravidla až na 12. deň po doručení SMS správy s pozitívnym výsledkom PCR testu," spresnila Sivá.Potvrdenie o prekonaní ochorenia bude môcť po novom vyžadovať napríklad zamestnávateľ od zamestnanca pri vstupe na pracovisko. Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vyplýva to z novelizácie niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie. Legislatívne zmeny v nedeľu večer (14. 11.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.