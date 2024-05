Putin trestá ministra obrany Šojgua za neschopnosť dosiahnuť vojenské ciele. Zámerne mal zverejniť aj svoje stretnutie s Ďuminom 

Snaha získať Putinovu priazeň

3.5.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa vo štvrtok stretol s Alexejom Ďuminom, gubernátorom Tulskej oblasti, ktorý je pridružený k Wagnerovej skupine. To naznačuje, že Putin sa možno snaží oslabiť moc ruského ministra obrany Sergeja Šojgua , stavia ho na úroveň s jeho konkurentmi a trestá ho za jeho neschopnosť dosiahnuť vojenské ciele Kremľa.V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Ďumin informoval Putina o prínose Tulskej oblasti k rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu, pričom uviedol tri témy – podpora a bývanie pre tých ruských vojakov, ktorí bojovali na Ukrajine, zlepšenie ruskej obrannej priemyselnej základne a zlepšenie zdravotného systému v Tulskej oblasti.Zdá sa, že Ďuminova správa je pokusom znovu získať Putinovu priazeň po tom, čo ju stratil počas vzbury vodcu Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina na konci júna minulého roka. Ďumin opakovane stál na strane Prigožina v rokoch 2022 a 2023 v nádeji, že nahradí samotného ruského ministra obrany Sergeja Šojgu.Podľa ISW Putin pravdepodobne zámerne zverejnil svoje stretnutie s Ďuminom po zatknutí vysoko postaveného námestníka ruského ministra obrany Timura Ivanova z 24. apríla a pred prezidentskou inauguráciou, ktorá sa uskutoční 7. mája, aby potrestal Šojguovo ministerstvo obrany za nesplnenie vojenských cieľov stanovených Kremľom.Stretnutie medzi Putinom a Ďuminom vyvolalo v ruských médiách značnú diskusiu, pričom mnohí blogeri a politickí komentátori poukazovali na to, že stretnutie sa uskutočnilo medzi zatknutím Ivanova a očakávanou rekonštrukciou vlády po inaugurácii. Ruské zasvätené zdroje špekulovali, že Kremeľ by mohol vymenovať Ďumina do novej úlohy súvisiacej s ruskou obrannou priemyselnou základňou.