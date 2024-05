Kaliňák navštívil so španielskou ministerkou obrany Centrum výcviku Lešť, zhodnotili aj pripravenosť vojakov (video)

Španieli si u nás pochvaľujú

Španielski vojaci tu budú pôsobiť už od júla

3.5.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) a jeho kolegyňa, ministerka obrany Španielska Margarita Robles Fernández navštívili Centrum výcviku Lešť. V Lešti je Mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku, a v rámci nej i španielsky kontingent.Ako uviedlo Ministerstvo obrany (MO) SR , bude to Španielsko, kto v júli tohto roka preberie od Česka velenie predmetného bojového zoskupenia.„Minister pri tejto príležitosti poďakoval španielskej ministerke za príspevok jej krajiny do tohto mnohonárodného práporu, v rámci ktorého sa španielski vojaci podieľajú na spoločných cvičeniach a prispievajú k odstrašeniu reálneho fyzického útoku na územie Aliancie. Ocenil tiež rozhodnutie španielskej strany prevziať velenie nad bojovým zoskupením NATO na Slovensku z pozície rámcovej krajiny," informuje rezort obrany.Slovenský minister obrany sa tiež vyjadril, že španielski vojaci oceňujú vzájomnú spoluprácu i podmienky a zázemie v modernom výcvikovom priestore v Lešti. Podľa Kaliňáka si pochvaľujú i slovenskú pohostinnosť.Šéf rezortu obrany podotkol, že Slovensko sa nemôže spoliehať len na kolektívnu obranu, ale malo by investovať úsilie a energiu aj do rozvoja individuálnych spôsobilostí, ako základu kolektívnej schopnosti na odolávanie ozbrojenému útoku.„Spolu s jeho rezortnou kolegyňou zaujímala ministra Kaliňáka zladenosť vojakov na plnenie úloh obrany Slovenska. Španielski a slovenskí vojaci podľa neho spolu s vojakmi Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku potvrdili svoju pripravenosť brániť územie Aliancie aj počas nedávneho cvičenia Strong Cohesion 2024, ktoré preverilo kompatibilitu ich spoločných operačných postupov pri vedení defenzívnej bojovej činnosti," uvádza MO SR.Kaliňák tiež pripomenul, že s nasadzovaním španielskeho kontingentu sa začalo od januára tohto roka, od júla by na Slovensku malo pôsobiť do 780 vojakov, aj spolu s technikou.