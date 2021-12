Putin trvá na garanciách, že sa NATO nerozšíri o Ukrajinu. Rusko sa cíti byť ohrozené

Očierňovacia kampaň

Priemyselné srdce Ukrajiny bolo zničené

14.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v telefonickom rozhovore s britským premiérom Borisom Johnsonom zopakoval, že Moskva trvá na poskytnutí garancií, ktoré zabránia rozšíreniu NATO ďalej na východ. Aktivity členských štátov NATO na ukrajinskom území pritom označil za „priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska“.Putin v rozhovore zdôraznil potrebu „okamžite začať rokovania o vypracovaní jasných medzinárodných dohôd, ktoré by vylúčili akékoľvek rozšírenie NATO na východ a rozmiestnenie zbraní ohrozujúcich Rusko v susedných krajinách, predovšetkým na Ukrajine“.Ruský líder ďalej podľa Kremľa v rozhovore informoval, že Moskva čoskoro predloží návrh dokumentu, v ktorom načrtne tieto požiadavky.Napätie medzi Ruskom a Západom v ostatných týždňoch narastá, pričom zvyšovanie počtu ruských vojakov pri hranici s Ukrajinou podnecuje obavy z možnej ruskej invázie. Moskva akékoľvek útočné plány odmieta a obavy Západu označuje za súčasť očierňovacej kampane.Johnson sa v rozhovore s Putinom pripojil k americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a ďalším západným predstaviteľom, ktorí varovali Moskvu pred útokom na svojho suseda.Premiér „zdôraznil záväzok Spojeného kráľovstva voči územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny a varoval, že akékoľvek destabilizujúce konanie by bolo strategickou chybou, ktorá by mala vážne následky“, uviedla Johnsonova kancelária.Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym a začalo podporovať separatistov na východe krajiny.Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a proruskými povstalcami si doteraz vyžiadali viac ako 14-tisíc ľudských životov a zničili priemyselné srdce Ukrajiny. Ukrajinsko-ruské napätie tento rok opäť narástlo po tom, čo Moskva zvýšila počet vojakov v blízkosti svojich hraníc s Ukrajinou vrátane Krymu.