Putin tvrdí, že Wagnerova skupina neexistuje, v Rusku vraj nemajú zákon pre súkromné vojenské organizácie

Neexistujúca skupina

Prerokovanie v Štátnej dume

14.7.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa vo štvrtok prvý raz verejne vyjadril k tomu, o čom v Kremli diskutoval na podujatí s 35 veliteľmi žoldnierskej Wagnerovej skupiny , vrátane ich šéfa Jevgenija Prigožina . Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Na stretnutí som na jednej strane zhodnotil, čo urobili na bojisku (na Ukrajine), a na druhej strane, čo urobili počas udalostí z 24. júna. Po tretie, som im ukázal možné varianty ich ďalšej služby vrátane využitia ich bojových skúseností. To bolo všetko,“ opísal šéf Kremľa stretnutie z 29. júna, ktoré sa konalo len pár dní po krátkej vzbure wagnerovcov Ruský denník Kommersant, ktorý s Putinom robil rozhovor, sa spýtal, či wagnerovci zostanú ako bojová jednotka. „No, Wagner PMC neexistuje!,“ skríkol Putin a dodal, že v Rusku nemajú „zákon pre súkromné vojenské organizácie!“ a preto „jednoducho neexistujú! Takýto právny subjekt neexistuje“, vysvetlil.„Skupina existuje, ale právne neexistuje!,“ zopakoval Putin v rozhovore s tým, že „je to samostatná otázka súvisiaca so skutočnou legalizáciou. Ale to je otázka, ktorá by sa mala prerokovať v Štátnej dume , vo vláde. Nie je to jednoduchá otázka“. Veliteľom wagnerovcov podľa vlastných slov ponúkol viacero možností zamestnania vrátane jedného pod vedením ich priameho veliteľa. „Mohli by sa všetci zhromaždiť na jednom mieste a pokračovať v službe a nič by sa pre nich nezmenilo. Viedol by ich ten istý človek, ktorý bol po celý čas ich skutočným veliteľom,“ vyjadril sa ďalej Putin.