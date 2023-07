Unikátne zážitky si z Bezdymovej zóny na Pohode 2023 odnieslo tisícky návštevníkov!

Vo víre humoru a skvelej hudby

14.7.2023 (SITA.sk) - Bezdymová zóna na festivale Pohoda 2023, ktorú priniesla spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. spolu s iniciatívou "Svet bez dymu", svojim programom opäť zaujala. Tisícky návštevníkov zažilo vynovenú zónu v udržateľnejšej verzii, zameranej na recykláciu. Návštevníci sa zabavili na skvelých stand-upoch Simony Salátovej a jej hostí, Joea Trendyho a Jakuba "Zitrona" Ťapáka. Bezdymová zóna sa naplnila aj vďaka vynikajúcim DJ Setom a vystúpeniam hudobných interpretov Pištu Kráľoviča alias FVLCRVM či Adama Pavlovčina alias ADONXS. Okrem zábavy, vizuálnych a zmyslových zážitkov si návštevníci tiež vypočuli zaujímavú talkshow "EcoButtni svet svojou cestou" o recyklácii tabakových filtrov.Vynikajúca atmosféra, humor, hry, súťaže a hudba, ktorá rozhýbala každého. Aj o tom bol skvelý program Bezdymovej zóny, ktorý moderoval známy stand-upistaZóna bola plná smiechu počas vystúpenís jej partneromči kolegomO celovečerný párty program sa jedinečne postaral známy slovenský DJ a producentBezdymová zóna bola vo víre tanca a zábavy počasvďaka jeho obľúbeným DJ Setom. Okrem vystúpenia unikátnehonávštevníci pretancovali večer aj vďaka známym, hudobným hviezdam akoči. V sobotu zaujal a dav zabavil svojou hudobnou show spevákJedinečný spevák a skladateľ zaspieval publiku špeciálnu IQOS pieseň, ktorú zložil pri príležitosti uvedenia novej limitovanej edície. Pieseň je výnimočná aj tým, že na tvorbe jej textu sa podieľali aj členovia IQOS Club, ktorí ju kreovali spolu s Adamom. V Bezdymovej zóne na festivale Pohoda bola zároveň exkluzívne predstavená nová limitovaná edíciaFarebnosť limitovanej edície znázorňuje rozmanitosť, ale aj jednotu a spolupatričnosť komunity dospelých na celom svete, ktorí prestali fajčiť klasické cigarety a prešli na túto bezdymovú alternatívu.Dospelí návštevníci (18+) mali možnosť navštíviť aj interaktívne laboratórium "Svet bez dymu". Vo vynovenom laboratóriu mohli preskúmať aj jedinečnú dizajnovú inštaláciu z asfaltu s prímesou recyklovaných tabakových filtrov. Súčasťou laboratória bola aj pohodlná chillout zóna so sedením a možnosťou relaxu pri tabletových kvízoch.uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovensko.Návštevníci v Bezdymovej zóne si zároveň užili zaujímavú talkshow "EcoButtni svet svojou cestou" o recyklácii tabakových filtrov soa jej hosťami -z EcoButt,z Philip Morris Slovakia,z Upracme Slovensko a, známeho najmä vďaka instagramovému účtu a cestovateľskému bloguNa workshope Huga Repáňa sa návštevníci Bezdymovej zóny dozvedeli viac o procese recyklácie cigaretových ohorkov a tabakových náplní. A taktiež o možnostiach ako byť zodpovednejším k prírode a dostať tabakové filtre zo zeme do asfaltovej cestyuviedlaktorá je nadšenou podporovateľkou myšlienky EcoButt.Návštevníci Bezdymovej zóny si ako každý rok odniesli skvelé zážitky a spomienky. Napríklad vo forme krátkeho videa z 360° fotobúdky, či z escape room, v ktorej išlo o únik zo sveta dymu do sveta bez dymu. Taktiež súťažili o atraktívne ceny splnením rôznych zábavných aktivít. Výsledkom sú tisícektorí si užili Bezdymovú zónu.