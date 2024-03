Putin údajne stráca kontrolu nad situáciou a už nedokáže ochrániť ani hranice vlastnej krajiny

Armáda prišla o veľa techniky

22.3.2024 (SITA.sk) - Protiputinovskí bojovníci z Légie Sloboda Ruska Sibírskeho práporu tvrdia, že ruský vodca Vladimir Putin „každým dňom viac a viac stráca kontrolu nad situáciou a už nedokáže ochrániť ani hranice vlastnej krajiny“.Uviedli to v spoločnom vyhlásení na Telegrame. Tieto dobrovoľnícke formácie tvrdia, že v priebehu niekoľkých dní oslobodili od Putinovho režimu dve dediny.„Putinova armáda prišla o obrovské množstvo techniky a viac ako tisíc svojich vojakov, ktorých v panike hodili, aby ich zabili pod našimi zbraňami. V dôsledku toho nám celá Putinova armáda nebola schopná odolať ani v kritickom momente jeho moci – v dňoch prezidentských volieb,“ uviedli bojovníci.Tí tvrdia, že občania Belgorodskej a Kurskej oblasti pod bombami Putinových lietadiel a delostreleckou paľbou nechodili do volebných miestností.„Nikto so zdravým rozumom potom nebude môcť tvrdiť, že Putin bol zvolený legálne.“ Vyzvali zároveň ďalších Rusov, aby sa k nim pridali a spoločne bojovali proti Putinovej diktatúre.„Len so zbraňami v ruke, keď budeme spolu, definitívne zvíťazíme a vytvoríme nové Rusko - silnú, mierumilovnú a rešpektovanú krajinu, za ktorú sa občania nebudú hanbiť. Náš boj pokračuje! Budú nové víťazstvá! Čoskoro pôjdeme do ďalších miest,“ skonštatovali protikremeľskí bojovníci.