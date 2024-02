Putin už čoskoro navštívi Turecko, s Erdoğanom chce riešiť aj obilný export cez Čierne more

Prvá návšteva krajiny od začiatku vojny

Zo zatknutia nemusí mať obavy

5.2.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin čoskoro navštívi Turecko. V nedeľu večer to potvrdil televízii A Haber turecký minister zahraničia Hakan Fidan Putinovo stretnutie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom sa podľa neho zameria na nový spôsob, ako umožniť ukrajinský obilný export cez Čierne more, bezpečnosť v Sýrii a energetickú spoluprácu.Dátum návštevy minister nezverejnil, ale turecké médiá informovali o 12. februári. Pre Putina bude cesta do Turecka prvá návšteva krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer dvoma rokmi. Medzinárodný trestný súd vlani na Putina vydal zatykač pre deportácie ukrajinských detí do Ruska, čo výrazne obmedzilo jeho možnosti cestovať do zahraničia. Turecko, rovnako ako Rusko, nie je stranou súdu, čo mu umožňuje cestovať tam bez obavy zo zatknutia.Turecko si snaží udržať dobré vzťahy s Ruskom aj Ukrajinou. Odmietlo sa pridať k západným sankciám voči Moskve, ale zároveň podporilo ukrajinskú teritoriálnu integritu a poskytlo Kyjevu zbrane.