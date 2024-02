Šimkovičová nie je kráľovnou kultúry, petícia za jej odstúpenie má nakoniec vyše 188-tisíc platných podpisov

Dve fázy kontroly

Zástupcovia kultúrnej obce požadujú okamžité odstúpenie ministerky kultúry Šimkovičovej, za týmto účelom spustili otvorenú výzvu. Kritizovali viaceré kroky ministerstva i avizované zámery. Rezort kultúry podal pre výzvu za odstúpenie ministerky trestné oznámenie.



Ministerstvo tiež spochybnilo autenticitu a počet podpisov, vyslovilo názor, že petícia je cielene manipulovaná. Viaceré opozičné politické strany avizovali zámer iniciovať odvolávanie ministerky kultúry.



5.2.2024 (SITA.sk) - Výsledkom výzvy na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS ), ktorá prebiehala od 17. do 26. januára, je 188 494 podpisov.Na tlačovom brífingu pred odovzdaním otvorenej výzvy na Ministerstve kultúry (MK) SR to uviedla za koordinačný výbor Michaela Kučová. Doplnila, že ide o číslo, ktoré je výsledkom kontroly, na ktorej pracovali v posledných dňoch.„Kontrola prebiehala v dvoch fázach. V prvej sme v spolupráci s odborníkmi na digitálne technológie vylúčili podpisy, ktoré boli spojené s rôznymi adresami z pochybných serverov, alebo očividne fiktívne podpisy. Týchto podpisov bolo niekoľko desiatok," informovala Kučová.Doplnila, že následne pokračovali druhou fázou kontroly, teda manuálnou kontrolou vzorky podpisov. „Výsledkom je toto úctyhodné číslo," skonštatovala.Podpisy odniesol koordinačný tím na MK SR, výzvu tiež dávajú na vedomie aj prezidentke Zuzane Čaputovej , predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) i predsedovi vlády Robertovi Ficovi Smer-SD ). Rovnako ju adresujú aj predsedovi SNS Andrejovi Dankovi Ide o zavŕšenie aktivít spojených s predmetnou výzvou. „Spravili sme úplné maximum pre to, aby tie podpisy boli overené a skontrolované," dodala Kučová. Ilona Németh doplnila, že témy, na ktoré upozorňovali vo výzve, sú stále rovnako aktuálne. „Protestujeme proti autokratickému a nekompetentnému vedeniu ministerstva kultúry. Upozorňujeme ministerku, že nie je kráľovnou kultúry na Slovensku, ale jej slúžkou. Musí vykonávať službu vo verejnom záujme, z verejných zdrojov," deklarovala Németh.Dodala, že protestujú aj proti zmenám pri obsadzovaní riadiacich postov kultúrnych inštitúcií bez výberového konania. Rovnako sa postavili proti zastrašovaniu vedenia kultúrnych inštitúcií, avizovanému zlučovaniu Kunsthalle Bratislava so Slovenskou národnou galériou či vylučovaniu akýchkoľvek menšín.Vymedzili sa i proti šíreniu nenávisti voči LGBTI+ komunite, či zámeru rozdeliť verejnoprávny telerozhlas na dve inštitúcie. Nesúhlas vyjadrili i s cenzúrou a vytváraniu falošných rozporov medzi tradičnou a súčasnou kultúrou. Németh dodala, že v posledných týždňoch pribudli medzi témy výzvy nové.„Protestujeme proti obnoveniu kultúrnej spolupráce s Ruskom a Bieloruskom, protestujme proti týmto neakceptovateľným krokom, ktoré ohrozujú našu bezpečnosť a sú proti našej solidarite voči Ukrajine," uviedla Németh. Doplnila, že protestujú i proti rušeniu pamiatkových úradov. Slovenská kultúra by podľa nej mala byť otvorená.Mária Rišková tiež v rámci brífingu predstavila založenie platformy Otvorená kultúra!, ktorá by mala nadviazať na témy otvorenej výzvy. Uviedla, že ide o reakciu na nekompetentnosť a aroganciu súčasného vedenia ministerstva kultúry. Platforma je nestranícka, občianska a z celého Slovenska, jej cieľom je poukazovať na problémy kultúrnej politiky, a tiež prepájať aktérov kultúry.Už na konci januára sa konalo prvé stretnutie, neskôr pribudlo i memorandum. Platforma má v pláne protestovať proti mocenským zásahom do kultúry, učinenými bez odbornej diskusie. Chcú kreovať rozmanitý kultúrny život vo všetkých slovenských regiónoch. Rišková uviedla, že k platforme sa podpisom pripojilo zhruba 150 organizácií a niekoľko stoviek jednotlivcov, a to len krátko po spustení.Na pripojenie sa vyzvala i ďalších. „Platforma Otvorená kultúra! je proti politizácii kultúry, ale je za spoločnú tvorbu kultúrnej politiky," uzavrela.Politickú reakciu, napríklad avizovaný zámer neotvoriť schôdzu na odvolávanie ministerky, a to i v kontexte množstva podpisov, vníma organizačný tím výzvy ako neštandardnú, hovorí o ignorovaní hlasov občanov Slovenska. Kučová zdôraznila, že sa usilovali veľmi konkrétne pomenovať kroky ministerstva, ktoré považujú za problematické.„Je naozaj zásadný problém, že tam chýba akákoľvek reflexia takéhoto tlaku, ktorý naozaj prechádza celým Slovenskom a rôznymi odvetviami kultúry," konštatovala.