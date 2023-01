Putin v novoročnom prejave obvinil Západ z rozpútania vojny na Ukrajine, Moskva vraj nemala inú možnosť

Podľa vodcu Moskva nemala na výber

Posťažoval sa na sankcie proti krajine

1.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v novoročnom prejave odsúdil Západ pre jeho agresiu a obvinil ho z toho, že sa snaží využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruska."Bol to rok ťažkých, nevyhnutných rozhodnutí, najdôležitejších krokov k získaniu plnej suverenity Ruska a silnej konsolidácii našej spoločnosti," povedal a zopakoval svoje predchádzajúce tvrdenie, že Moskva nemala inú možnosť, ako poslať vojakov na Ukrajinu, pretože bola ohrozená bezpečnosť Ruska."Západ klamal o mieri. V skutočnosti sa pripravoval na agresiu a dnes to otvorene priznáva. Už aspoň nie je trápny. Cynicky využíva Ukrajinu a jej obyvateľov na oslabenie a rozdelenie Ruska. Nikdy sme to nikomu nedovolili a ani nedovolíme," povedal Putin.Šéf Kremľa sa posťažoval, že predstavitelia západných štátov "celé roky Rusko pokrytecky uisťovali o svojich mierových zámeroch vrátane riešenia konfliktu v Donbase".Po tom, ako Putin rozpútal vojnu na Ukrajine, Západ uvalil na Rusko rozsiahle sankcie a mnohé zahraničné spoločnosti odišli z Ruska alebo pozastavili činnosť v tejto krajine."Tento rok nám vyhlásili skutočnú sankčnú vojnu. Tí, ktorí ju začali, očakávali úplné zničenie nášho priemyslu, ekonomiky a obchodu. To sa nestalo, pretože sme spoločne vytvorili spoľahlivú bezpečnostnú rezervu," povedal Putin.Napriek ubezpečeniam, že v Rusku všetko pokračuje bez problémov, silvestrovské oslavy sa konali v miernejšom režime ako obvykle a tradičný ohňostroj a koncert na Červenom námestí v Moskve zrušili.