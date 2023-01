Na Slovensku podľa Hegera opätovne prebieha zápas o charakter našej krajiny, má však plán

Chce krajinu vzájomnej úcty a rešpektu

Snahy o očistu štátu od mafie

1.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku opätovne prebieha zápas o charakter našej krajiny a to, akým smerom sa bude uberať, je v rukách každého jedného z nás.V novoročnom príhovore to povedal poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) . Zároveň zdôraznil potrebu súdržnosti, pokoja, rozvahy, systematickej práce a vzájomnej úcty.„Mám plán pre Slovensko. Chcem tvoriť modernú, vyspelú, otvorenú a tolerantnú krajinu. Krajinu so zdravými, sebavedomými a vzdelanými občanmi, ktorí tu môžu naplno rozvíjať svoj potenciál a talenty," zdôraznil premiér. Zároveň uviedol, že si želá, aby sa na Slovensku každý cítil bezpečne.„Aby sme ľudí neškatuľkovali na základe farby pleti, sexuálnej orientácie, politického či náboženského svetonázoru. Chcem krajinu, kde budeme môcť všetci nažívať vo vzájomnej úcte a rešpekte," povedal Heger.Uplynulý rok bol podľa premiéra rokom vojny a jej rozsiahlych dosahov na nás všetkých. „Želám si, aby rok 2023 bol rokom konštruktívneho dialógu, nie deštrukcie. Aby bol rokom rešpektu, nie polarizácie. Aby bol rokom spoločenského zmieru, a nie chaosu," uviedol Heger s tým, že rok 2023 by mal byť rokom rozvoja, mieru, obnovy, občianskej súdržnosti a pevného presvedčenia v ľudské dobro a spravodlivosť.Heger zároveň vyzdvihol pokračujúci boj za očistu štátu. „Bohužiaľ, niektoré personálne nominácie, ktoré mali byť výstavnou skriňou očisty orgánov spravodlivosti od zla, pôsobia rozporuplne. Nadužívanie paragrafu 363, v dôsledku čoho vyšetrovanie niektorých prípadov skončí skôr, ako sa dostanú pred súd. Mafia, proti ktorej bojujeme, už celú jednu dekádu je silná a všemožne sa bráni," skonštatoval premiér s tým, že podsúvaním klamstiev a poloprávd sa vyvoláva chaos a nedôvera ľudí v prácu orgánov činných v trestnom konaní.„Povzbudzujem všetkých poctivých policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov či sudcov. Prosím, buďte odvážni. Pracujte dôsledne," vyhlásil Heger.Premiér tiež uviedol, že ruská vojenská agresia voči Ukrajine v roku 2022 úplne zmenila vnímanie našej vlastnej bezpečnosti.„Európskym krajinám, vrátane Slovenska, kruto ukázala, ako rýchlo sa svet môže zmeniť, pokiaľ si pred zlom budeme zatvárať oči," skonštatoval Heger. Dodal, že vojna ukázala dôležitosť nášho členstva v Európskej únii