Putin v Petrohrade tvrdil, že cieľom invázie je ukončenie „vojny“, ktorá na Ukrajine zúri od roku 2014

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v stredu skonštatoval, že invázia na Ukrajinu mala zastaviť „vojnu“, ktorá na východe krajiny zúrila už roky.Počas stretnutia s veteránmi tiež tvrdil, že Moskva sa dlho snažila rokovaniami dosiahnuť ukončenie konfliktu v ukrajinskom priemyselnom regióne Donbas, kde Ruskom podporovaní separatisti bojujú proti ukrajinským silám od roku 2014.„Rozsiahle bojové operácie zahŕňajúce ťažké zbrane, delostrelectvo, tanky a letectvo sa na Donbase nezastavili od roku 2014,“ uviedol Putin a dodal, že „všetko, čo dnes robíme v rámci špeciálnej vojenskej operácie je pokusom zastaviť túto vojnu. To je zmysel našej operácie - ochrana ľudí, ktorí žijú na týchto územiach“.Trval tiež na tom, že Rusko sa snažilo vyrokovať mierové urovnanie separatistického konfliktu skôr ako na Ukrajinu poslalo vojsko, no údajne ich „oklamali a podviedli“.Znovu tiež tvrdil, že východ Ukrajiny je „historickým územím“ Ruska a dodal, že Moskva uznala jeho stratu po kolapse Sovietskeho zväzu v roku 1991, no musela vraj konať na ochranu tamojšieho ruskojazyčného obyvateľstva.Putin opakovane zdôvodňuje nasadenie ruských vojsk na Ukrajine z 24. februára potrebou ochrany ruskojazyčného obyvateľstva, ako aj snahou o „demilitarizáciu“ a „denacifikáciu“ Ukrajiny, aby susedná krajina nepredstavovala hrozbu pre Rusko.Ukrajina i jej západní spojenci však tieto dôvody odmietajú a označujú ich len za pokusy o krytie nevyprovokovanej agresie.Putin sa na stretnutí s veteránmi zúčastnil počas návštevy Petrohradu pri príležitosti 80. výročia prelomenia nacistického obliehania mesta Červenou armádou z 18. januára 1943. Blokáda mesta, ktoré sa v tom čase volalo Leningrad, trvala takmer 900 dní a úplne sa skončila až v januári 1944. Zomrelo počas nej asi milión ľudí, väčšina z nich v dôsledku hladu.Putin v stredu položil veniec na pamätnom cintoríne v meste, kde bolo pochovaných 420-tisíc civilných obetí blokády a 70-tisíc sovietskych vojakov. Položil tiež kvety v časti, kde v masovom hrobe pochovali jeho brata, ktorý tam zahynul ako dieťa.Ruský vodca v stredu navštívil aj obrannú továreň v Petrohrade a tamojším pracovníkom sľúbil viac sociálnych benefitov a odklady odvodov.