SMER-SD: Koalícia a SaS sa na ničom nedohodli. Ak referendum neuspeje, nastane chaos a ďalší rozklad štátu

Čaputová im podržala "balónik"

Smer-SD: Ak referendum neuspeje, nastane chaos

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rozpadnutá koalícia a strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa v stredu na úrade vlády na ničom nedohodli, ako sa dalo očakávať. V tlačovej správe to uviedla opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) „Neoznámili ani dohodu na zmene Ústavy SR, ktorá je nevyhnutná na predčasné voľby, ani termín predčasných volieb. Prečo? Lebo nechcú predčasné voľby a veria, že prezidentka ich podporí v chaose až do marca 2024," tvrdí strana.Podľa Smeru-SD tak využili „balónik", ktorý im v stredu podržala prezidentka, keď oznámila, že je pripravená bez problémov podporiť vládu, ktorej bola vyslovená nedôvera, až do septembra.„Vážení priatelia, ešte stále to nevidíte, ako všetkých ťahajú za nos? Predseda SaS Richard Sulík vo svojej detskej naivite ešte potvrdil, že voľby musia byť čo najneskôr, aby mohli pozatvárať opozíciu," tvrdí Smer-SD.Ak podľa nich nebude v sobotu referendum úspešné a nezmení sa Ústavu SR na konanie júnových predčasných volieb, „musíme sa pripraviť na chaos a ďalší rozklad štátu do marca 2024. Toto je slovenská realita," uzavrela strana.