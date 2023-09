Putin v prejave citoval nemeckého sociálneho demokrata Bernsteina, výrok však chybne pripísal Trockému 

Pohyb je všetko

Pomýlil sa viackrát

12.9.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko neprestane bojovať na Ukrajine, pričom citoval nemeckého sociálneho demokrata Eduarda Bernsteina. Citát však chybne pripísal sovietskemu revolucionárovi Levovi Trockému, ktorý sa narodil ako Bronštejn. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruskú spravodajskú webstránku Meduza sídliacu v Lotyšsku.Putin v prejave na Východnom ekonomickom fóre povedal, že Rusko nemôže prestať bojovať, kým Ukrajina vedie protiofenzívu. Ľudia, ktorí „by chceli pôsobiť ako sprostredkovatelia“ sa vraj Putina stále pýtajú, či je Rusko pripravené zastaviť bojové akcie. To ruský vodca okomentoval heslom„Pohyb je všetko, konečný cieľ nie je nič“, pričom si však opäť pomýlil Trockého s nemeckým sociálnym demokratom Bernsteinom.„No, ako môžeme zastaviť boje, keď protistrana vedie protiofenzívu? Čo máme robiť? Oni podniknú protiútok a my povieme 'Zastavíme?'. Nie sme trockisti, ktorí hovoria: 'Pohyb je všetko, konečný cieľ nie je nič'. To je zlá teória,“ povedal Putin.Vetu, ktorú Putin pripisuje Trockému, však v skutočnosti povedal Bernstein a sám Trockij v jednom zo svojich článkov označil tento slogan za „nezmysel a vulgárnosť“. Navyše to vraj nie je prvý prípad, keď sa v tomto Putin pomýlil, pričom výrok pripísal Trockému v roku 2008 aj v roku 2011.