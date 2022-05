Putin v prejave na Červenom námestí obhajoval „operáciu“ na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v prejave na vojenskej prehliadke na Červenom námestí v Moskve vyhlásil, že ruská vojenská operácia na Ukrajine bola správnym rozhodnutím. Informovala o tom agentúra AFP.





Putin vo svojom prejave okrem iného spomínal na hrdinov Veľkej vlasteneckej vojny a vysvetľoval dôvody vojenskej operácie v Donbase.V radoch vojakov zhromaždených na Červenom námestí boli aj účastníci tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ktorú Rusko začalo proti Ukrajine ešte 24. februára. O nich Putin vo svojom prejave povedal, že "bojujú za ľudí v Donbase, za bezpečnosť vlasti".

Tisíckam vojakov zhromaždených na moskovskom Červenom námestí Putin povedal, že ruské sily na Ukrajine pokračujú v boji proti nacizmu, a zdôraznil, že je dôležité "urobiť všetko pre to, aby sa hrôza globálnej vojny neopakovala," citovala agentúra AFP.



Moskva podľa ruského prezidenta napriek všetkým nezhodám v medzinárodných vzťahoch "vždy presadzovala vytvorenie systému rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti" a ponúkala západným krajinám dohodu o bezpečnostných zárukách.



Podľa Putina však boli snahy Ruska o kompromis v bezpečnostných otázkach márne.



"Krajiny NATO nás nechceli počuť... to znamená, že v skutočnosti mali celkom iné plány," vyhlásil Putin.



Uviedol, že "pri hraniciach Ruska sa vytvárala bezprostredná hrozba, pripravoval sa útok, aj na ruský Krym".



Tvrdil tiež, že Kyjev hovoril o možnom získaní jadrových zbraní, čo - podľa Putina - bolo pre Rusko neprijateľné. Poukázal i na to, že Severoatlantická aliancia sa začala aktívne etablovať na územiach susediacich s Ruskom.



Putin svoj prejav prerušil, keď vyhlásil minútu ticha za padlých v druhej svetovej vojne.



Na záver svojho prejavu avizoval, že podpíše výnos o podpore detí vojakov padlých počas prebiehajúcej tzv. vojenskej operácie na Ukrajine.



Slávnostné podujatie k Dňu víťazstva na Červenom námestí vyvrcholilo defilé zhromaždených vojakov a vojenskej techniky.