Putin varoval EÚ, že dodávky zemného plynu môžu klesať aj ďalej

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil, že plynárenská spoločnosť Gazprom je ochotná "úplne" splniť všetky svoje povinnosti. Podľa tlačovej agentúry AP Putin však tiež povedal, že je to chyba Západu, že sa tok ruského zemného plynu k európskym zákazníkom zmenšil, a varoval, že dodávky môžu slabnúť aj ďalej.





Putinove výroky vytvárajú ešte väčší tlak na Európsku úniu, ktorá sa obáva, že Rusko môže zastaviť dodávky plynu, aby spôsobilo v zime v Európe ekonomickú a politickú spúšť.Putin povedal ruským novinárom v utorok v Teheráne, kde mal rozhovory s lídrami Iránu a Turecka, že ak sa rýchlo nevráti opravená turbína pre kompresorovú stanicu plynovodu Nord Stream 1, množstvo plynu prúdiaceho cez tento plynovod do Nemecka klesne ďalej zo 60 miliónov na 30 miliónov kubických metrov denne, teda približne o jednu pätinu kapacity.Ruský prezident dodal, že Rusko môže použiť nedávno dokončený plynovod Nord Stream 2, ktorý nikdy nebol uvedený do prevádzky, ale Putin poznamenal, že pôjde iba na polovicu svojej kapacity, pretože zvyšok sa využíva pre domáce potreby.Ruský líder tiež varoval Západ, že jeho plán zastropovať ceny ruskej ropy, v rámci sankcií uvalených za inváziu na Ukrajine, destabilizuje svetový trh s ropou a spôsobí prudké zvýšenie cien.Od konca februára, keď Rusko poslalo inváznych vojakov na Ukrajinu, schválila EÚ zákazy dovozu ruského uhlia a väčšiny ropy, ktoré vstúpia do platnosti neskôr tento rok. Zákaz EÚ sa však netýka ruského zemného plynu, pretože 27-členná Únia je od neho závislá - je potrebný v továrňach, na výrobu elektriny a na vykurovanie domácností.Ruský štátom ovládaný plynárenský podnik Gazprom však minulý mesiac znížil dodávky plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka o 60 percent a ako dôvod uviedol technické problémy, keďže turbína, ktorú firma Siemens poslala do Kanady na opravu, sa nemohla Rusku vrátiť kvôli sankciám. Kanada a Nemecko sa potom dohodli na návrate turbíny, ale Putin v utorok vyhlásil, že Gazprom stále nedostal príslušné dokumenty.Putin tiež povedal, že Gazprom musí koncom júla odstaviť ďalšiu turbínu kvôli oprave, a ak sa tá, ktorú poslali do Kanady, nevráti včas, tok plynu sa ešte viac zmenší.Poukázal aj na ďalší dôvod zníženia dodávok plynu - Ukrajina podľa neho zatvorila vetvu tranzitného plynovodu, dopravujúcu ruský plyn na Západ cez územie ovládané promoskovskými separatistami.