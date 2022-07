USA obvinili Rusko, že pokračuje v pláne na anexiu ďalšieho územia

Spojené štáty v utorok obvinili Rusko, že pokračuje v plánoch na anektovanie ďalšieho ukrajinského územia. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.





"Rusko už kladie základy pre anektovanie ukrajinského územia, ktoré má pod kontrolou, a je to nezakryté, priame porušenie suverenity Ukrajiny," povedal novinárom vo Washingtone hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby."Rusko začína realizovať plán, ktorý možno nazvať príručka pre anektovanie; je veľmi podobný tomu, čo sme videli v roku 2014," keď Rusko vpadlo na Krym a nakoniec ho anektovalo, pokračoval Kirby."Rusko už dosadzuje (do úradov) neoprávnených predstaviteľov v tých oblastiach Ukrajiny, ktoré má pod kontrolou," dodal.Podľa neho má Rusko v pláne zorganizovať "falošné referendá" v ukrajinských oblastiach, ktoré obsadilo, a pravdepodobne sa budú konať už v septembri."Násilné anektovanie bude hrubým porušením charty OSN a my nedovolíme, aby to prešlo bez problémov a beztrestne," upozornil Kirby.Hovorca rady pre národnú bezpečnosť vysvetlil, že ruské plány "odhaľuje" preto, "aby svet vedel, že chystaná anexia je premyslená, protiprávna a neplatná"."Pripravujeme sa na rýchlu a tvrdú reakciu a v tesnej spolupráci s našim spojencami a partnermi. Potrestáme Ruskom nasadené bábky a predstaviteľov," oznámil Kirby.Informoval tiež, že k ukrajinským územiam určeným na anektovanie patrí Chersonská a Záporožská oblasť a celá Donecká aj Luhanská oblasť.