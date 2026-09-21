|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 21.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2026
Putin vo voľbách podľa očakávaní všetkých rozdrvil, jeho Jednotné Rusko získalo takmer 60 percent
Za ním nasledujú komunisti so 14 percentami a nacionalisti z LDPR s 8,7 percenta. Vládnuca strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimira ...
Zdieľať
21.9.2026 (SITA.sk) - Za ním nasledujú komunisti so 14 percentami a nacionalisti z LDPR s 8,7 percenta.
Vládnuca strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina podľa predbežných výsledkov vyhrala s veľkým náskokom víkendové voľby do Štátnej dumy, informovali v pondelok ráno ruské štátne médiá.
V prvých voľbách v Rusku od začiatku Putinovej vojny proti Ukrajine nekandidovala žiadna protivojnová strana. Najvyšší súd Ruska len niekoľko týždňov pred voľbami vyradil z kandidátky Jabloko, jedinú stranu, ktorá vojnu kritizuje.
Podľa výsledkov, ktoré zverejnili ruské tlačové agentúry po spočítaní niečo vyše 71 percent hlasov, získalo Jednotné Rusko 57,5 percenta. Za ním nasledujú komunistická strana so 14 percentami a nacionalistická LDPR s 8,7 percenta. Strana Noví ľudí má podľa predbežných výsledkov 7,97 percenta a Spravodlivé Rusko 5,03 percenta.
Podľa projekcií štátnej agentúry TASS je vládna strana na najlepšej ceste udržať si dvojtretinovú väčšinu v 450‑člennej Štátnej dume, čo jej umožňuje meniť ústavu. Agentúra tiež informovala, že konečné oficiálne výsledky sa očakávajú najskôr 25. septembra, keď budú spočítané všetky hlasovacie lístky a splnené všetky zákonné postupy.
Putin pred voľbami vyzval Rusov, aby sa na voľbách zúčastnili, pričom hlasovanie označil za prejav podpory ruským jednotkám a „odpoveď tým, ktorí chcú oslabiť Rusko“.
Zdroj: SITA.sk - Putin vo voľbách podľa očakávaní všetkých rozdrvil, jeho Jednotné Rusko získalo takmer 60 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládnuca strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina podľa predbežných výsledkov vyhrala s veľkým náskokom víkendové voľby do Štátnej dumy, informovali v pondelok ráno ruské štátne médiá.
V prvých voľbách v Rusku od začiatku Putinovej vojny proti Ukrajine nekandidovala žiadna protivojnová strana. Najvyšší súd Ruska len niekoľko týždňov pred voľbami vyradil z kandidátky Jabloko, jedinú stranu, ktorá vojnu kritizuje.
Podľa výsledkov, ktoré zverejnili ruské tlačové agentúry po spočítaní niečo vyše 71 percent hlasov, získalo Jednotné Rusko 57,5 percenta. Za ním nasledujú komunistická strana so 14 percentami a nacionalistická LDPR s 8,7 percenta. Strana Noví ľudí má podľa predbežných výsledkov 7,97 percenta a Spravodlivé Rusko 5,03 percenta.
Podľa projekcií štátnej agentúry TASS je vládna strana na najlepšej ceste udržať si dvojtretinovú väčšinu v 450‑člennej Štátnej dume, čo jej umožňuje meniť ústavu. Agentúra tiež informovala, že konečné oficiálne výsledky sa očakávajú najskôr 25. septembra, keď budú spočítané všetky hlasovacie lístky a splnené všetky zákonné postupy.
Putin pred voľbami vyzval Rusov, aby sa na voľbách zúčastnili, pričom hlasovanie označil za prejav podpory ruským jednotkám a „odpoveď tým, ktorí chcú oslabiť Rusko“.
Zdroj: SITA.sk - Putin vo voľbách podľa očakávaní všetkých rozdrvil, jeho Jednotné Rusko získalo takmer 60 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tajfún Dujuan zrušil v Japonsku stovky letov, úrady varujú pred rekordnými zrážkami
Tajfún Dujuan zrušil v Japonsku stovky letov, úrady varujú pred rekordnými zrážkami
<< predchádzajúci článok
AfD podľa exit pollov vyhrala v Meklenbursku-Predpomoransku, krajná ľavica v Berlíne
AfD podľa exit pollov vyhrala v Meklenbursku-Predpomoransku, krajná ľavica v Berlíne