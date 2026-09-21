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20. septembra 2026

AfD podľa exit pollov vyhrala v Meklenbursku-Predpomoransku, krajná ľavica v Berlíne


Tagy: Krajinské voľby v Nemecku

CDU kancelára Friedricha Merza utrpela neúspech. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) získala v spolkovej krajine ...



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germany_iraq_39216 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - CDU kancelára Friedricha Merza utrpela neúspech.


Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) získala v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko 37 až 38 percent hlasov, zatiaľ čo Sociálnodemokratická strana (SPD) získala 35,5 až 36,5 percenta. Vyplýva to z exit pollov verejnoprávnych staníc ARD a ZDF.

Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelára Friedricha Merza sa pohybuje tesne nad piatimi percentami, teda nad hranicou potrebnou na vstup do krajinského snemu. Merz výsledok označil za „katastrofu“.

V Berlíne smeruje krajne ľavicová strana Die Linke so ziskom 24,5 až 26 percent hlasov k jasnému víťazstvu nad CDU, ktorá podľa exit pollov získala 20 percent hlasov. AfD získala v Berlíne 16 percent hlasov, ale v oboch spolkových krajinách zrejme zostane mimo vlády, keďže ostatné veľké strany s ňou odmietajú spolupracovať. Merz vyhlásil, že bude pokračovať v reformách.

 


Zdroj: SITA.sk - AfD podľa exit pollov vyhrala v Meklenbursku-Predpomoransku, krajná ľavica v Berlíne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krajinské voľby v Nemecku
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