Putin vojnu s Ukrajinou neriskne, myslí si poslanec Krúpa

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pri všetkej vypočítavosti ruských jastrabov a manipulátorov musí byť aj im zrejmé, že vojna proti Ukrajine by znamenala koniec Ruska, ako ho dnes poznáme. Ak by totiž v prípade napadnutia Ukrajiny vstúpili do platnosti sankcie, ktoré má pripravené "demokratické medzinárodné spoločenstvo", nastala by v krajine agresora panika, chaos a nepredvídateľné reakcie obyvateľov. Na sociálnej sieti to napísal predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO).Podľa neho ekonomický výtlak Ruska je na úrovni Talianska či Španielska a ekonomika samotná je absolútne extenzívna, postavená na vývoze prírodných zdrojov.„Žiadna tvorba pridanej hodnoty, žiadny bonus navyše,“ uviedol Krúpa. Ako ďalej povedal, proste ropa, plyn, uhlie, železná ruda, drevo. Navyše, všetky rozhodujúce technológie potrebné na ťažbu týchto surovín, dováža zo zahraničia.Ak by sa teda ruský prezident Vladimír Putin rozhodol pre vojnu, sankcie by podľa Krúpu boli to najmenej bolestné, čo by ho čakalo.„Pri takomto brutálnom porušení medzinárodného práva by totiž ,nabil’ napríklad Číne, ktorá si robí historické nároky na obrovskú časť ruského územia. Takže by mohla nasledovať príklad samotného Ruska a ... Zvyšok je na vašej predstavivosti,“ napísal Krúpa.Zatiaľ je viac naklonený myšlienke, že Putin žiadnu vojnu s Ukrajinou neriskne. „Minimálne v najbližších rokoch,“ uzavrel Krúpa.