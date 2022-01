ZMOS požaduje pre omikron predĺžiť termíny na predkladanie finančných a účtovných výkazov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo rezort financií o predĺženie termínu na podávanie riadnej účtovnej závierky a ďalších finančných výkazov. Tlmočí tak požiadavku miest a obcí, ktorým predĺženie termínu v súvislosti s epidemiologickou situáciou pomohlo minulý rok. Informoval o tom ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Odklad účtových závierok

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy

24.1.2022 (Webnoviny.sk) -Subjekty miestnej územnej samosprávy sú povinné predkladať rezortu financií informácie o výsledkoch plnenia rozpočtu a riadnu účtovnú závierku, a to najneskôr do 5. februára nasledujúceho vykazovaného resp. účtovného obdobia.Povinnosť predkladania finančných a účtovných výkazov za rok 2020 sa vlani odložila do 28. februára 2021, resp. do 31. marca 2021. Dôvodom bola nepriaznivá epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19 Podľa odborníkmi zverejňovaných predpokladov šírenia variantu omikron sa prudko zvýši počet infikovaných týmto variantom, medzi ktorými sa podľa Kaliňáka s určitosťou ocitnú aj zamestnanci mestských a obecných úradov, ktorí zabezpečujú agendu spojenú so spracovaním a následným predkladaním finančných a účtovných výkazov. Môže tak nastať výpadok zamestnancov.Združenie miest a obcí Slovenska na základe týchto obáv žiada rezort financií o odloženie termínu na predkladanie finančných výkazov a účtovnej závierky miest a obcí za rok 2021 do 31. marca 2022.„Predĺženie termínu sa osvedčilo aj minulý rok, pričom nemáme vedomosť o tom, že to spôsobilo vážne problémy vo vzťahu k hodnoteniu rozpočtu verejnej správy za rok 2020,“ uzavrel Kaliňák.