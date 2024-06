Putin: Voľby v USA nezmenia vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom, budeme spolupracovať s akýmkoľvek prezidentom

Nič také sa nestane

Príležitosť ukončiť boje na Ukrajine

6.6.2024 (SITA.sk) - Prezidentské voľby v Spojených štátoch nič nezmenia na americko-ruských vzťahoch bez ohľadu na to, či zvíťazí Joe Biden alebo Donald Trump . V rozhovore s predstaviteľmi zahraničných tlačových agentúr v Petrohrade to v stredu povedal ruský vodca „Budeme spolupracovať s akýmkoľvek prezidentom, ktorého si americký ľud zvolí,“ povedal Putin.„Hovorím úplne úprimne, nepovedal by som, že veríme, že po voľbách sa niečo zmení na ruskej koľaji v americkej politike,“ dodal.„Myslíme si, že nie. Myslíme si, že sa nič také vážne nestane.“Putin tiež povedal, že odsúdenie Trumpa za ťažký zločin v jeho minulotýždňovom procese za utajované peniaze bolo výsledkom "použitia súdneho systému ako súčasti vnútropolitického boja".Putin tvrdil, že Západ mal príležitosti ukončiť boje na Ukrajine , ale neurobil tak. Citoval pritom list, ktorý údajne raz napísal Bidenovi, v ktorom uviedol, že nepriateľstvo sa môže skončiť o dva alebo tri mesiace, ak Washington prestane dodávať Kyjevu zbrane.Na otázku o ruských vojenských stratách Putin povedal, že žiadna krajina nezverejní tieto informácie počas nepriateľských akcií, ale bez poskytnutia podrobností tvrdil, že straty Ukrajiny sú päťkrát väčšie ako na strane Ruska.