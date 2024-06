V eurovoľbách si viac ako 370 miliónov voličov vyberá 720 svojich zástupcov, konajú sa v kritickom momente pre Európu

Na Slovensku sa začnú v sobotu

6.6.2024 (SITA.sk) - V Európe sa vo štvrtok začínajú najväčšie nadnárodné voľby v histórii, keď viac ako 370 miliónov Európanov bude mať možnosť vybrať si zástupcov do Európskeho parlamentu . Voľby budú trvať do 9. júna.Hoci sa európske voľby oficiálne začínajú až 6. júna, v Estónsku ich odštartovali už v pondelok a tamojší občania môžu voliť až do nedele. Ako pripomína portál Politico, štvrtok bude patriť hlasovaniu v Holandsku. V piatok sa začína hlasovanie v Česku, ktoré bude pokračovať aj v sobotu, a voliť budú aj Íri.V sobotu sa voľby uskutočnia na Slovensku, Malte a v Lotyšsku a začnú sa aj v Taliansku, ktoré by ako posledné malo v nedeľu zatvoriť volebné miestnosti. Zvyšok európskej dvadsaťsedmičky hlasuje v nedeľu.Európania si zvolia 720 členov do Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predošlých voľbách. Každý členský štát má vopred dohodnutý počet europoslancov, ktorý je založený na základe zostupnej proporcionality vzhľadom na počet obyvateľov daných krajín.Najviac europoslancov budú voliť v Nemecku, a to 96. Najmenej na Cypre, v Luxembursku a na Malte, kde ich bude po šesť. Slovenskí voliči si do europarlamentu vyberú 15 zástupcov.​Voľby sa konajú v kritickom momente pre Európu, upozorňuje portál Euronews s tým, že v mnohých častiach kontinentu sú na vzostupe krajne pravicové sily a centristickým stranám stagnuje podpora.Voliči budú zrejme myslieť hlavne na domáce problémy, napriek tomu, že Európska únia čoraz výraznejšie zohráva rolu v riešení spoločných otázok, ako sú bezpečnosť a obrana, klimatická zmena, životné náklady a migrácia, konštatujú Euronews a Politico.V niektorých krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Španielsko budú voľby de facto slúžiť ako referendum o strane, ktorá je pri moci. V iných krajinách, napríklad v Bulharsku a na Malte, sa hlasovanie riadi skôr postojmi národných politikov, a nie únijnými osobnosťami. V niektorých členských štátoch sa budú eurovoľby konať súbežne s komunálnymi, regionálnymi či federálnymi voľbami.Informácie pochádzajú z webstránok www.euronews.com www.politico.eu , elections.europa.eu a archívu agentúry SITA.