Putin vyhlásil stanné právo v štyroch anektovaných oblastiach, oznámil vytvorenie Koordinačného výboru

19.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil stanné právo v štyroch ukrajinských oblastiach, ktoré nedávno protiprávne anektoval. Ruskom menovaným predstaviteľom týchto oblastí zároveň v stredu udelil výnimočné právomoci.Putin síce nespresnil, aké opatrenia zavedú pod hlavičkou stanného práva, no podľa ruskej legislatívy by to mohlo zahŕňať obmedzenie cestovania a verejných zhromaždení, prísnejšiu cenzúru a tiež poskytnutie širších právomocí orgánom vynucovania práva.Ruský vodca nekonkretizoval ani ďalšie právomoci, ktoré dáva Moskvou menovaným lídrom oblastí. Tieto kroky sú však podľa agentúry AP ďalším znakom toho, že boje na Ukrajine sa nevyvíjajú podľa jeho predstáv.Putin tiež oznámil, že vytvoria Koordinačný výbor, ktorý by mal zlepšiť komunikáciu medzi rôznymi vládnymi agentúrami, ktoré sa zaoberajú bojmi na Ukrajine. Horná komora ruského parlamentu by mala Putinove rozhodnutia potvrdiť ešte v stredu.