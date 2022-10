Ruské vojenské vedenie je podľa Britov čoraz nefunkčnejšie, má nedostatok schopných dôstojníkov

Odvolaní generáli

Slabá súdržnosť jednotiek

19.10.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavné elementy ruského vojenského vedenia sú „čoraz nefunkčnejšie“. V najnovšej správe na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to uvádza britské ministerstvo obrany.Podľa tohto zdroja už boli z funkcií odvolaní štyria z piatich ruských generálov, ktorí mali na začiatku invázie priamy dosah na operačné velenie. Briti dodávajú, že ich nástupcovia urobili len málo pre zlepšenie ruského výkonu na bojisku.„Osem mesiacov po začiatku invázie sú hlavné prvky ruského vojenského vedenia čoraz nefunkčnejšie,“ napísalo ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva. To dodalo, že na taktickej úrovni Rusko čelí „zhoršujúcemu sa nedostatku“ schopných nižších dôstojníkov, ktorí by mohli viesť nedávno mobilizovaných záložníkov.Podľa ministerstva takéto slabé vedenie na nižšej úrovni „pravdepodobne zhoršuje (už) nízku morálku a slabú súdržnosť jednotiek“ v mnohých častiach ruskej armády.„Nedostatok kontinuity velenia bude pravdepodobne rušivejší ako v západnej armáde, pretože podľa ruskej doktríny je vývoj plánov vo veľkej miere na strane veliteľa osobne, a nie ako kolektívne úsilie v rámci širšieho štábu,“ napísalo ministerstvo.