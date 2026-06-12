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12. júna 2026

Putin vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky majú rozdeliť ruskú spoločnosť


Tagy: Ruskí vojaci Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Agresor obvinil Kyjev zo snahy vyvolať chaos a poškodiť ekonomiku prostredníctvom útokov v ruskom tyle. Ruský prezident



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russia_putin_61_58 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Agresor obvinil Kyjev zo snahy vyvolať chaos a poškodiť ekonomiku prostredníctvom útokov v ruskom tyle.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok obvinil Ukrajinu zo snahy rozdeliť ruskú spoločnosť, vyvolať zmätok a poškodiť ekonomiku prostredníctvom čoraz intenzívnejších útokov bezpilotnými lietadlami na ruské územie.



Ukrajinské úspechy


Ukrajina v posledných mesiacoch rozšírila svoje operácie hlboko vo vnútrozemí Ruska a pravidelne útočí na ropné rafinérie, exportné terminály a ďalšie strategické objekty.


„Ich cieľom je vyvolať rozkol v ruskej spoločnosti, zasiať zmätok a spôsobiť ekonomické škody,“ povedal Putin počas stretnutia s ruskými vojakmi v Kremli.


„Ale to sa im nepodarí,“ dodal. Jeho vyjadrenia prišli len niekoľko hodín po tom, ako Kyjev oznámil útok na veľkú ropnú rafinériu vzdialenú viac než tisíc kilometrov od frontovej línie.



Bonaparte a Hitler


Putin pripustil, že ukrajinské útoky spôsobujú hospodárske škody, zároveň však tvrdil, že následky sa darí rýchlo odstraňovať. „Ekonomické škody vznikajú, ale všetko sa rýchlo obnovuje,“ vyhlásil.


Ruský prezident zároveň druhýkrát v priebehu tohto mesiaca vyzval na posilnenie protivzdušnej obrany. Západ prirovnal k francúzskemu cisárovi Napoleonovi Bonapartovi a nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, ktorí sa v minulosti pokúsili ovládnuť ruské územie.


Putin tiež pochválil ruské útočné jednotky za získavanie a zabezpečovanie nových území.



Oprávnená odveta


Ukrajina označuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru za oprávnenú odvetu za každodenné ruské raketové a dronové útoky proti ukrajinským mestám. Cieľom týchto operácií je podľa Kyjeva oslabiť schopnosť Moskvy financovať a zásobovať vojnu.


Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Konflikt sa postupne rozšíril aj mimo frontových línií.



Dominujú drony


Obe strany čoraz intenzívnejšie využívajú bezpilotné lietadlá na útoky proti vojenským, energetickým a logistickým cieľom. Útoky hlboko v tyle protivníka sa stali jedným z charakteristických prvkov vojny.


Mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom zostávajú bez výraznejšieho pokroku. Putin nedávno odmietol možnosť priameho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským s cieľom rokovať o ukončení viac ako štvorročného konfliktu.




Zdroj: SITA.sk - Putin vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky majú rozdeliť ruskú spoločnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruskí vojaci Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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