|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júna 2026
EÚ uplatňuje politiku dvojitého metra, Fico vyčítal Metsolovej neférové rezolúcie voči Slovensku – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda Európskej rady Predsedníčka Európskeho parlamentu Premiér Slovenskej republiky
Premiér sa s predsedníčkou Európskeho parlamentu stretol pri príležitosti jej návštevy na Slovensku. Predseda vlády Robert Fico ...
Zdieľať
12.6.2026 (SITA.sk) - Premiér sa s predsedníčkou Európskeho parlamentu stretol pri príležitosti jej návštevy na Slovensku.
Predseda vlády Robert Fico upozornil predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolu na politiku dvojakého metra, ktorá je podľa neho príznačná pre orgány Európskej únie vrátane EP.
Ako premiér informoval po spoločnom stretnutí, zároveň sa pridal k vyjadreniu amerického viceprezidenta J. D. Vancea, že najväčším problémom EÚ je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí, najmä hodnotu práva na odlišný názor. Fico zároveň na stretnutí otvoril otázku podľa neho neférových a nepravdivých rezolúcií Európskeho parlamentu proti Slovensku.
„Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roku, ktorú si proti Slovensku objednala naša opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom, vyčíta Slovensku všeličo. Kopa z toho je nepravda. Vyčíta nám však aj novelizáciu Ústavy SR, v ktorej sme jasne deklarovali, že v otázkach národnej identity, súkromného života či manželstva ma slovenské právo prednosť pred právom európskym, na čo máme nepochybne právo. Veľmi otvorene som sa spýtal, prečo je v Bruseli tento suverénny slovenský postoj vnímaný ako porušenie princípov právneho štátu," zdôraznil Fico.
Okrem toho si treba podľa premiéra uvedomiť skutočnosť, že súčasná vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou a na túto ústavnú zmenu bolo potrebné spojiť vládnu koalíciu s opozíciou.
„A ešte otvorenejšie som sa spýtal, kde bol Európsky parlament, keď sa v rokoch 2020 až 2023 diali na Slovensku protiprávne zverstvá a hrubé zneužívanie trestného práva na politické účely. Predsedníčke EP som uviedol celý rad príkladov nezákonných väzieb, vymyslených obvinení, úmrtí vo výkone väzby, ako bola napríklad smrť advokáta pána (Ľubomíra) Krivočenka, lebo mu nebola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť, za čo nesie plnú politickú zodpovednosť vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Predsedníčke Európskeho parlamentu som popísal aj brutálne zaobchádzanie s naším podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom, o ktorom som vo štvrtok 11. júna otvorene hovoril v Národnej rade SR počas hodiny otázok," uviedol predseda vlády.
Podľa Fica je asi na zápis do Guinessovej knihy rekordov, že ako opozičný líder bol za tri roky (2020 až 2023, pozn. SITA) štyrikrát obvinený za politickú prácu.
„Povedal som preto Roberte Metsole, že ak chcú niekedy v Európskom parlamente hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu, tak treba hovoriť o Slovensku v rokoch 2020 až 2023, a nie o legitímne schválenej zmene Ústavy SR. Ide o dvojaký meter, dvojaký štandard ako hrom. Poškodzuje to nielen dôveryhodnosť Európskeho parlamentu, ktorá je katastrofálna, ale zaťažuje aj vzťah vlády SR k Európskemu parlamentu," doplnil Fico.
Dodal, že s predsedníčkou EP v atmosfére vzájomného rešpektu a úcty prebrali celý rad tém, od konkurencieschopnosti, cien energií až po vojnu na Ukrajine. Po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu premiér telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom o pripravovanom zasadnutí rady.
„Opätovne som žiadal, aby sme sa vo štvrtok a piatok budúci týždeň dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v EÚ a vysokých cien energií, ktoré nám deklasujú konkurencieschopnosť. Budem otvárať aj otázku refundácií za zbrane darované Ukrajine, kde bývalý minister obrany a krikľúň Demokratov (Jaroslav) Naď podviedol všetkých, najmä Slovensko. Z očakávaných takmer päťdesiatich percent hodnoty darovanej vojenskej techniky nebude kvôli tomuto podvodníkovi, ktorý si môže rovno prisadnúť k rodine Šimečkovej, pravdepodobne nič alebo len smiešna kompenzácia," dodal Fico.
Zdroj: SITA.sk - EÚ uplatňuje politiku dvojitého metra, Fico vyčítal Metsolovej neférové rezolúcie voči Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico upozornil predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolu na politiku dvojakého metra, ktorá je podľa neho príznačná pre orgány Európskej únie vrátane EP.
Neférové rezolúcie
Ako premiér informoval po spoločnom stretnutí, zároveň sa pridal k vyjadreniu amerického viceprezidenta J. D. Vancea, že najväčším problémom EÚ je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí, najmä hodnotu práva na odlišný názor. Fico zároveň na stretnutí otvoril otázku podľa neho neférových a nepravdivých rezolúcií Európskeho parlamentu proti Slovensku.
„Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roku, ktorú si proti Slovensku objednala naša opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom, vyčíta Slovensku všeličo. Kopa z toho je nepravda. Vyčíta nám však aj novelizáciu Ústavy SR, v ktorej sme jasne deklarovali, že v otázkach národnej identity, súkromného života či manželstva ma slovenské právo prednosť pred právom európskym, na čo máme nepochybne právo. Veľmi otvorene som sa spýtal, prečo je v Bruseli tento suverénny slovenský postoj vnímaný ako porušenie princípov právneho štátu," zdôraznil Fico.
Okrem toho si treba podľa premiéra uvedomiť skutočnosť, že súčasná vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou a na túto ústavnú zmenu bolo potrebné spojiť vládnu koalíciu s opozíciou.
Dvojaký štandard
„A ešte otvorenejšie som sa spýtal, kde bol Európsky parlament, keď sa v rokoch 2020 až 2023 diali na Slovensku protiprávne zverstvá a hrubé zneužívanie trestného práva na politické účely. Predsedníčke EP som uviedol celý rad príkladov nezákonných väzieb, vymyslených obvinení, úmrtí vo výkone väzby, ako bola napríklad smrť advokáta pána (Ľubomíra) Krivočenka, lebo mu nebola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť, za čo nesie plnú politickú zodpovednosť vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Predsedníčke Európskeho parlamentu som popísal aj brutálne zaobchádzanie s naším podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom, o ktorom som vo štvrtok 11. júna otvorene hovoril v Národnej rade SR počas hodiny otázok," uviedol predseda vlády.
Podľa Fica je asi na zápis do Guinessovej knihy rekordov, že ako opozičný líder bol za tri roky (2020 až 2023, pozn. SITA) štyrikrát obvinený za politickú prácu.
„Povedal som preto Roberte Metsole, že ak chcú niekedy v Európskom parlamente hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu, tak treba hovoriť o Slovensku v rokoch 2020 až 2023, a nie o legitímne schválenej zmene Ústavy SR. Ide o dvojaký meter, dvojaký štandard ako hrom. Poškodzuje to nielen dôveryhodnosť Európskeho parlamentu, ktorá je katastrofálna, ale zaťažuje aj vzťah vlády SR k Európskemu parlamentu," doplnil Fico.
Zasadnutie Európskej rady
Dodal, že s predsedníčkou EP v atmosfére vzájomného rešpektu a úcty prebrali celý rad tém, od konkurencieschopnosti, cien energií až po vojnu na Ukrajine. Po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu premiér telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom o pripravovanom zasadnutí rady.
„Opätovne som žiadal, aby sme sa vo štvrtok a piatok budúci týždeň dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v EÚ a vysokých cien energií, ktoré nám deklasujú konkurencieschopnosť. Budem otvárať aj otázku refundácií za zbrane darované Ukrajine, kde bývalý minister obrany a krikľúň Demokratov (Jaroslav) Naď podviedol všetkých, najmä Slovensko. Z očakávaných takmer päťdesiatich percent hodnoty darovanej vojenskej techniky nebude kvôli tomuto podvodníkovi, ktorý si môže rovno prisadnúť k rodine Šimečkovej, pravdepodobne nič alebo len smiešna kompenzácia," dodal Fico.
Zdroj: SITA.sk - EÚ uplatňuje politiku dvojitého metra, Fico vyčítal Metsolovej neférové rezolúcie voči Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda Európskej rady Predsedníčka Európskeho parlamentu Premiér Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Technická porucha zdržala odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov
Technická porucha zdržala odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov
<< predchádzajúci článok
Putin vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky majú rozdeliť ruskú spoločnosť
Putin vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky majú rozdeliť ruskú spoločnosť