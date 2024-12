Putin vyzval protivzdušnú obranu NATO na technologický súboj s raketou Orešnik

19.12.2024 (SITA.sk) - Na technologický vojenský súboj vyzval Západ ruský prezident Vladimir Putin, keď vo štvrtok počas odpovedí na otázky ruských občanov v televízii naznačil, že Moskva by mohla vopred oznámiť útok na Kyjev raketou Orešnik, nech sa ukáže, či Západ dokáže mesto ochrániť.„Uvidíme, čo sa stane,“ dodal s úsmevom vodca Kremľa, ktorý tvrdí, že protivzdušná obrana NATO nedokáže hypersonickú balistickú raketu zastaviť.Putin ďalej uviedol, že raketu Orešnik Rusko minulý mesiac proti Ukrajine prvýkrát použilo v odpovedi na to, že Západ Kyjevu povolil použiť svoje zbrane s dlhším doletom na útoky na ruské územie.Putin pohrozil, že Moskva môže raketou Orešnik zaútočiť na Ukrajinu a varoval, že by ju mohla použiť proti vojenským zariadeniam krajín, ktoré Ukrajine umožnili použiť svoje rakety na útoky proti cieľom hlboko v Rusku.