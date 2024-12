Zdravotní klauni budú v službe aj počas týchto Vianoc

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors

19.12.2024 (SITA.sk) -Hoci je koncom roka v nemocniciach menej detí, predsa len tam ostávajú tie, ktorým zdravotný stav nedovoľuje stráviť vianočné sviatky doma s rodinou. Zdravotní klauni prichádzajú na detské oddelenia nemocníc pravidelne po celý rok, aby detským pacientom zlepšili náladu a zahnali smútok za domovom. Počas Vianoc sú ich návštevy špeciálne, pretože prinášajú sviatočnú tematiku, ktorá sa odráža nielen v koledách a humore, ale aj vo vianočne či silvestrovsky vyzdobených kostýmoch a rekvizitách. Cez sviatky dokonca nie je výnimkou, keď príde na oddelenie klaunovať súčasne aj viac klaunov, kým počas štandardných klauniád je to obvykle klaunská dvojica." myslí si Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa. "hovorí Pavel Mihaľák.Aj v nemocniciach sa počas Vianočných klauniád dejú zázraky, keď sa detský plač mení na smiech, ktorý je balzamom a radosťou pre milujúcich rodičov. Jeden z nich - Jozef - popisuje svoju skúsenosť z minulých Vianoc, ktoré strávili spolu s manželkou v nemocnici s chorým synom, takto:Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku vyše 20 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. V októbri spustilo združenie nový večerný program pre deti na onkológiách - Klaunské večerníčky. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne aj zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. Viac info o programoch a združení nájdete na www.cervenynos.sk Informačný servis