Putina čaká v utorok telefonát s Bidenom, riešiť by mali napätú situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidenti Spojených štátov a Ruska, Joe Biden a Vladimir Putin, sa budú v utorok telefonicky zhovárať po tom, ako sa v ostatnom období nahromadilo napätie medzi oboma krajinami pre zhromažďovanie sa ruských jednotiek v blízkosti ukrajinských hraníc, čo by mohlo predznamenať inváziu Moskvy na Ukrajinu.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v sobotu potvrdil plány na očakávaný hovor a uviedol, že sa uskutoční v utorok vo večerných hodinách.Ministri zahraničných vecí NATO tento týždeň Rusko varovali, že akýkoľvek pokus o ďalšiu destabilizáciu Ukrajiny by bol chybou, za ktorú by Moskva draho zaplatila.Kremeľ trvá na tom, že takéto plány nemá. Ukrajinskí predstavitelia však uviedli, že Rusko by mohlo podniknúť inváziu na budúci mesiac.