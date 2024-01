Putinova kampaň mu už nahromadila 95 škatúľ s petičnými hárkami na podporu jeho prezidentskej kandidatúry

Bude vládnuť ďalších šesť rokov

Schválení sú traja

22.1.2024 (SITA.sk) - Pracovníci prezidentskej kampane ruského vodcu Vladimira Putina v pondelok zhromaždili množstvo škatúľ naplnených podpísanými petičnými hárkami na podporu jeho kandidatúry v marcových prezidentských voľbách, v ktorých je takmer isté, že vyhrá ďalšie funkčné obdobie.Putin, ktorý je úzko spätý s dominantnou stranou Jednotné Rusko , kandiduje ako nezávislý, čo je cesta, ktorá by predĺžila jeho moc nad Ruskom minimálne o ďalších šesť rokov.Sedemdesiatjedenročný šéf Kremľa v minulosti dvakrát využil svoje „páky“ na zmenu ústavy, aby mohol teoreticky zostať pri moci až do svojich 80 rokov. Už teraz je najdlhšie slúžiacim vodcom Kremľa od čias sovietskeho diktátora Josifa Stalina , ktorý zomrel v roku 1953.Ruský volebný zákon vyžaduje, aby nezávislí kandidáti predložili najmenej 300-tisíc podpisov zo 40 regiónov krajiny, ak chcú kandidovať vo voľbách. Ruské spravodajstvo uviedlo, že Putinov štáb priniesol ústrednej volebnej komisii 95 kartónových škatúľ naplnených podpísanými petičnými hárkami. Predchádzajúce správy hovorili, že Putinova kampaň vyzbierala viac ako dva milióny podpisov.Komisia má finalizovať zoznam kandidátov do 10. februára. Voľby sa budú konať. Zatiaľ sú schválení traja kandidáti, z ktorých podľa očakávania ani jeden nemá proti Putinovi vážnejšiu šancu.Sú nimi Nikolaj Charitonov z Komunistickej strany, Leonid Sluckij z Liberálno-demokratickej strany Ruska a Vladislav Davankov zo strany Noví ľudia. Všetky tri tieto strany majú kreslá v parlamente, kde má Jednotné Rusko drvivú väčšinu.