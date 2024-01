Manželka ruského vojaka vyzvala Putina, aby priviedol jej muža domov k malej dcére (video)

Putin vydal dekrét

Čo dostane naspäť?

22.1.2024 (SITA.sk) - Manželka ruského vojaka nahnevaným spôsobom vyzvala ruského vodcu Vladimira Putina , aby priviedol domov jej muža. Ako referuje web news.sky.com, Maria Andrejevová vo volebnej centrále Putina zároveň uviedla, že nevidí, že by ruské úrady nejako vážne riešili čoraz početnejšie obavy manželiek ruských vojakov.Andrejevová ruským novinárom tiež povedala, že jej malá dcéra trpela oneskoreným vývojom reči z dôvodu neprítomnosti jej otca.„Vladimir Vladimirovič Putin vydal dekrét, že môj manžel tam (na Ukrajine) musí byť. Zaujíma ma, kedy vydá dekrét, že môj manžel musí byť doma,“ povedala manželka ruského vojaka.Dostala sa tiež do ostrej výmeny názorov s inou ženou, ktorá jej oponovala tvrdením, že „ruskí vojaci na Ukrajine predsa bránia vlasť a mala by sa za nich modliť“.„Tak čo ďalej? Ministerstvo obrany minulo peniaze, teraz treba našich chlapov vyžmýkať do ich posledného dychu? Aby sa nám z nich vrátili len zvyšky?“ dodala Andrejevová.„Dajú mi ten zvyšok? Čo dostanem späť? Človeka bez nôh, bez rúk, chorého človeka? Nevieš, čo sa tam deje?“ vrátila argument spomenutej žene brániacej kremeľský režim.K výmene názorov došlo vo volebnej centrále Putina, do ktorej na návštevu zavítala menšia delegácia z organizácie „The Way Home“. Táto inštitúcia manželiek ruských vojakov vedie kampaň za ich návrat z ukrajinského frontu.