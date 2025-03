Putinova strana Jednotné Rusko darovala matkám padlých vojakov k MDŽ mlynčeky na mäso

Hanebné a nevhodné gesto

Zverejnenie nečakaného videa

9.3.2025 (SITA.sk) - Miestni predstavitelia z ruskej vládnucej strany vyvolali kontroverziu tým, že matkám vojakov zabitých na Ukrajine darovali mlynčeky na mäso, spotrebič často používaný na opis brutálnych taktík Ruska na frontovej línii.Strana Jednotné Rusko v severnej Murmanskej oblasti zverejnila na sociálnych sieťach fotografie, na ktorých sa usmievajúci sa predstavitelia navštívili zarmútené matky s kvetmi a mlynčekmi na mäso zabalenými v krabiciach pri príležitosti sobotňajšieho Medzinárodného dňa žien, ktorý je v Rusku široko oslavovaný.Príspevok obsahoval správu, ktorá ďakovala „drahým matkám“ za ich „silného ducha a lásku, ktorú vložili do výchovy svojich synov“. Darčeky boli podľa zverejneného príspevku iniciatívou ženského krídla strany. Niektorí online komentátori označili gesto za „hanebné“ a „nevhodné“.Rusko je často obviňované z toho, že posiela svojich vojakov na frontovú líniu do „mlynčeka na mäso“ bez ohľadu na ich životy. Ruské slovo pre mlynček na mäso, mjasorubka, má rovnaký dvojaký význam ako v angličtine.Odkazuje na taktiku, pri ktorej sú malé skupiny vojakov posielané do útoku, jedna za druhou, vo vlnách, riskujúc ťažké straty, s cieľom nakoniec vyčerpať a premôcť ukrajinské jednotky. Miestna pobočka strany v meste Poľarnije Zori sa bránila voči online kritike.Starosta Maxim Čengajev, ktorý sa zúčastnil na odovzdávaní darčekov, povedal, že mlynčeky na mäso neboli pôvodne v pláne, ale vraj o to požiadala jedna žena. Strana neskôr zverejnila video, v ktorom jedna z matiek vojakov poďakovala strane za darčeky a potvrdila, že si mlynček na mäso vyžiadala, pretože ho potrebovala.