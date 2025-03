Rudolf Huliak avizuje personálny i finančný audit na ministerstve cestovného ruchu a športu

9.3.2025 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nom. Smer-SD ) avizuje personálny i finančný audit na svojom ministerstve. Uviedol to v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12.Čerstvý minister, ktorý bol do svojej funkcie vymenovaný pred niekoľkými dňami, sa odmietol vyjadriť k tomu, či má nejaké podozrenia na nekalé praktiky. Zdôraznil, že cieľom je, aby prostriedky prúdili do športu a procesy na ministerstve sa stransparentnili.