Putinove zmeny na vládnych postoch naznačujú zintenzívnenie podpory vojny na Ukrajine a prípadnej konfrontácie s NATO

13.5.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin robí zmeny na významných postoch vo vláde vrátane ruského ministerstva obrany, aby zintenzívnil prípravy na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine a prípadne sa pripravil na budúcu konfrontáciu s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) . V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Putin v nedeľu odvolal doterajšieho ministra obrany Sergeja Šojgua a namiesto neho vymenoval do funkcie Andreja Belousova . Šojgua zároveň odsunul do pozície tajomníka Bezpečnostnej rady Ruska, kde nahradí Nikolaja Patruševa ISW sa domnieva, že tieto zmeny na vysokej úrovni po pseudoprezidentských voľbách v Rusku presvedčivo naznačujú, že Putin podniká významné kroky smerom k mobilizácii ruskej ekonomiky a obranno-priemyselnej základne na podporu dlhotrvajúcej vojny na Ukrajine a prípadnej prípravy na budúcu konfrontáciu s NATO.ISW dodal, že Belousovovo takmer desaťročné pôsobenie vo funkcii ministra hospodárstva a jeho nedávne zapojenie do riadenia rôznych inovatívnych projektov domáceho obranného priemyslu a bezpilotných lietadiel ho dobre pripravili na vedenie aparátu ruského ministerstva obrany, ktoré je v súčasnosti v náročnej pozícii.„Belousov má silnejšiu povesť efektívneho technokrata a zasvätené zdroje tvrdia, že má pozitívny vzťah s Putinom,“ uvádza sa v správe.ISW dodal, že nahradenie Šojgua Patruševom vo funkcii tajomníka Bezpečnostnej rady je v súlade s celkovou Putinovou politikou tichého premiestňovania vysokopostavených bezpečnostných predstaviteľov tým, že im dáva okrajové úlohy v ruskej bezpečnostnej sfére namiesto ich jednoduchého prepustenia.ISW poznamenal, že Putin predtým podobne odsúval svojich nedostatočne výkonných generálov na vedľajšiu koľaj tým, že ich menoval do periférnych funkcií súvisiacich s bezpečnosťou a obranou mimo priameho reťazca velenia, čo im niekedy umožnilo „vykúpiť sa a vrátiť sa do Putinovej priazne“.Okrem Patruševovho odvolania Putin väčšinou premiestnil šéfov hlavných ruských bezpečnostných služieb, čo naznačuje, že si zachováva jadro lojálnych bezpečnostných predstaviteľov.