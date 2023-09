Putinovi neverí takmer rovnaký počet ľudí ako Zelenskému, 100-percentnú nedôveru má u voličov Republiky

Zelenskyj, Putin a Trump sú na tom podobne

Progresívci veria českému prezidentovi

Sto percent voličov Republiky neverí Zelenskému

10.9.2023 (SITA.sk) - Spomedzi zahraničných lídrov Slováci najviac dôverujú českému prezidentovi Petrovi Pavlovi . Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo TV Markíza.Prieskum bol realizovaný v dňoch 9. až 16. augusta na vzorke 1 009 respondentov, ktorým bola položená otázka "Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim zahraničným lídrom?".Českej hlave štátu vyjadrilo dôveru 38 percent Slovákov, 54 percent mu nedôveruje. V prvej trojke sa spolu s ním umiestnili aj maďarský prezident Viktor Orbán , ktorému dôveruje 36 percent opýtaných a nedôveruje 58 percent z nich, a tiež francúzsky prezident Emmanuel Macron , ktorý má dôveru 35 percent respondentov a nedôveru voči nemu vyjadrilo 56 percent z nich.Za nimi nasledujú predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorým dôveruje zhodne po 26 percent Slovákov. Von der Leyen nedôveruje 62 percent respondentov a ukrajinskej hlave štátu vyjadrilo nedôveru 71 percent účastníkov prieskumu.Na šiestej priečke v prieskume dôveryhodnosti skončil ruský prezident Vladimir Putin , ktorému dôveruje 24 percent Slovákov a nedôveruje 72 percent respondentov. Rovnako 72 percent opýtaných nedôveruje bývalému prezidentovi Spojených štátov amerických Donaldovi Trumpovi , dôveru mu zas prejavilo 22 percent respondentov.O dve percentá menej respondentov, čiže 20 percent, vyjadrilo dôveru súčasnému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi . Naopak, nedôveruje mu 74 percent Slovákov.Petrovi Pavlovi najviac dôveruje elektorát hnutia Progresívne Slovensko (PS). Naopak, najmenšiu dôveru majú voči nemu voliči hnutia Republika , dôverujú mu štyri percentá a nedôveruje mu 93 percent z nich. Voliči tohto hnutia prejavovali vysokú dôveru maďarskému prezidentovi Orbánovi, dôveruje mu 74 percent z nich.Maďarskej hlave štátu najmenej dôveruje elektorát progresívcov, ide o 9 percent z nich. Temer tri štvrtiny, 72 percent, voličov PS tiež vyjadrovalo dôveru francúzskemu prezidentovi Macronovi, ktorému najmenej dôverujú voliči Republiky, verí mu desať percent z nich.Rovnako aj líderka EK von der Leyen má najväčšiu dôveru medzi elektorátom PS, a to 68 percent, kým medzi voličmi hnutia Republika jej nedôveruje nik, no nedôveru jej vyjadrilo 96 percent z nich. Sto percent voličov Republiky tiež uviedlo, že nedôveruje ukrajinskému prezidentovi, ktorému najčastejšie vyjadrovali dôveru voliči PS (66 percent) a hnutia OĽaNO a priatelia (60 percent).Voliči obyčajných ľudí tiež najmenej dôverujú ruskému prezidentovi Putinovi, dôveru mu vyjadrilo päť percent z nich. Nasleduje PS, kde ruskej hlave štátu dôveruje šesť percent elektorátu. Najväčšiu dôveru požíva ruský líder medzi voličmi hnutia Republika, dôveruje mu 60 percent z nich, a tiež u voličov Slovenskej národnej strany (SNS) , kde mu dôveru vyjadrilo 47 percent. Medzi elektorátom strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) mu dôveruje 44 percent voličov.Bývalý americký prezident Trump má najväčšiu dôveru u voličstva Republiky (47 percent) a Smeru-SD (39 percent). Najmenej mu dôverujú voliči strany Sloboda a Solidarita (SaS) , ide o dve percentá z nich, a voličstvo OĽaNO a priatelia (osem percent).Súčasnému prezidentovi USA Bidenovi dôveruje 58 percent voličov PS, a dôveruje mu aj temer polovica voličov obyčajných ľudí (49 percent). Najmenej mu dôveruje elektorát Republiky a SNS, v prvom prípade mu dôveru vyslovilo jedno percento a v druhom päť percent.