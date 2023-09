Matovič od 500-eurovej odmeny pre voličov neustúpi. OĽaNO predstavilo aj 10 podmienok pre vstup do vládnej koalície (video)

Lacné potraviny aj hypotekárne prázdniny

10.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie OĽaNO a priatelia predstavilo desať bodov, ktorými podmieňuje vstup do budúcej vládnej koalície, a to na dokumente s názvom Zmluva so Slovenskom. Na nedeľnej tlačovej besede ho predstavil predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič Matovič označil dokument za verejný prísľub, ktorý je určený všetkým ľuďom, nielen elektorátu OĽaNO a priatelia. „Bez plnenia nasledujúcich desiatich bodov po voľbách do žiadnej koalície nevstúpime," doplnila volebná jednotka koalície OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia Vylúčila tiež, že by ich hnutie vstúpilo do vlády so stranami Smer-sociálna demokracia Hlas-sociálna demokracia , ale aj so Slovenskou národnou stranou (SNS) či fašistami. Aj Matovič potvrdil, že tieto subjekty vylučujú zo spolupráce. Hnutie tiež apeluje na ostatné politické subjekty, aby zverejnili, za akých podmienok sú ochotné vstúpiť do vládnej koalície.Prvým bodom dokumentu sú „potraviny za najnižšie ceny". Hnutie navrhuje podobný systém, ako je pri liekoch, teda takzvané referencovanie cien. Ak nejaký reťazec predáva rovnakú potravinu aj v okolitých štátoch, a v niektorom je daná potravina lacnejšia, tak daný reťazec na Slovensku bude musieť cenu znížiť na najnižšiu cenu, za akú ju ponúka. Matovič poznamenal, že ide o ceny bez dane z pridanej hodnoty.Druhým bodom je predĺženie podpory 200 eur na dieťa bez časového ohraničenia. Súčasný stav je, že 200 eur na dieťa by mali rodičia dostávať do konca budúceho roka. Šéf obyčajných ľudí tvrdí, že na viac ako 80 percent detí rodičia dostávajú 200 eur mesačne.Ďalším bodom je „daňový bonus mamám a mladým ľuďom". Návrh, ktorý už v minulosti predkladali aj v parlamente, podľa Matoviča spravili ešte viac sociálnym, malo by ísť o daňový bonus vo výške 100 eur. Určený by mal byť pre mladých do 25 rokov a matky detí mladších ako 15 rokov.Štvrtou podmienkou OĽaNO a priatelia je "športovné" pre deti na základných školách od prvého do ôsmeho ročníka. Išlo by o sumu 50 eur mesačne pre všetky deti, ktoré budú navštevovať športový krúžok. Ohraničenie ôsmym ročníkom Matovič zdôvodnil tak, že nie všetky deti idú do deviateho ročníka, a teda by existovala dvojaká politika voči deťom v rovnakom veku.Piaty bod dokumentu sa týka „hypotekárnych prázdnin" pre rodiny s deťmi do šesť rokov. Ak sa dostanú do situácie, že nebudú schopné splácať hypotéku, mohli by banku požiadať o zníženie splátok na takú úroveň, akú dokáže splácať. „Toto je naše riešenie na problém s hypotékami," vraví Matovič.Šiesty bod je „štvordňový pracovný týždeň" Toto opatrenie by sa malo týkať pracovných pozícií, kde to umožňuje povaha pracovného miesta. Zároveň by sa ale neznížil počet pracovných hodín, zamestnanci by museli odpracovať rovnaký počet hodín ako dosiaľ, no mohli by si ich rozdeliť tak, aby im vychádzal štvordňový pracovný týždeň. Zamestnávateľ by bol povinný im to umožniť. Návrh by podľa Matoviča mohol podporiť ako rodinný život, tak aj cestovný ruch.Ďalšie podmienka hnutia sa týka vyplácania miezd. Aktuálne platí, že mzdu musí zamestnávateľ vyplatiť do posledného dňa v nasledujúcom mesiaci, obyčajní ľudia chcú túto lehotu posunúť na 10. deň v mesiaci. Matovič je toho názoru, že takto sa vyplácanie miezd časovo zosúladí s hradením výdavkov, ktoré domácnosti majú.Líder OĽaNO a priatelia trvá aj na tom, že hnutie neustúpi zo svojej podmienky vyplatenia 500-eurovej odmeny pre každého, kto bude voliť, a to bez ohľadu na to, koho bude voliť. Tvrdí tiež, že prostriedky na to sú. V deviatom bode hnutie zhrnulo viacero bodov, ktoré sa podľa Matoviča týkajú samotnej DNA jeho politického subjektu. Ide napríklad o zmenu paragrafu 363, voľné ruky pre vyšetrovateľov, netolerovanie korupcie, ale i zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov.Desiaty bod sa týka spolupráce s hnutím Progresívne Slovensko (PS) . Na margo toho Matovič uviedol, že treba vytvoriť hrádzu voči viacerým návrhom, ktoré majú progresívci v programe. Spomenul napríklad bezplatnú antikoncepciu, bezplatné interrupcie na počkanie, a tiež bezplatné kondómy pre mládež od 16 rokov.OĽaNO podľa Matoviča nesúhlasí ani so zrušením 48-hodinovej čakacej lehoty pred interrupciou. Hnutie je aj proti zavedeniu manželstiev homosexuálov či osvojovaniu detí homosexuálnymi pármi. Podľa Matoviča sú síce ochotní ísť aj do koalície s PS, no sú proti týmto bodom ich programu.