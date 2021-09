Putinovo Jednotné Rusko bude mať po voľbách v Štátnej dume 324 kresiel

aktualizované 22. septembra 9:44



Väčšinu kresiel dostanú tri strany

Nekandidovala väčšina opozičných politikov

Prieskumy verejnej mienky

Dôležitý krok pre Kremeľ

22.9.2021 (Webnoviny.sk) -Ruská vládna strana Jednotné Rusko bude mať po víkendových voľbách v dolnej komore parlamentu 324 zo 450 kresiel. Je to menej ako získala v predošlých voľbách, stále je to však nadmerná väčšina, ktorá umožňuje robiť zmeny v ústave.Strana vo voľbách získala podporu 49,8 percenta v rámci kandidátskych listín jednotlivých politických strán, na základe ktorých sa rozdeľuje polovica kresiel v Štátnej dume. Ďalších 225 poslancov volili v jednomandátových volebných obvodoch a kandidáti Jednotného Ruska vyhrali v 198 z nich. Ruská Ústredná volebná komisia v utorok informovala, že sa to premietne do spomenutých 324 kresiel v Dume. V porovnaní s voľbami z roku 2016 je to o 19 kresiel menej.Po prvý raz od roku 1993 voľby nesledovali pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) . Dôvodom boli obmedzenia, ktoré prijali ruské úrady.Väčšinu zvyšných kresiel v Dume budú mať tri ďalšie strany, ktoré bežne podporujú iniciatívy Kremľa. Zastúpenie bude mať tiež strana Noví ľudia, ktorá vznikla vlani a je považovaná za projekt sponzorovaný Kremľom.Kreslá získali aj jednotliví kandidáti z ďalších troch strán a päť nezávislých kandidátov. Druhá najväčšia politická sila v parlamente - komunistická strana - si polepšila a bude mať 57 kresiel. Pred piatimi rokmi ich mala o 15 menej.Vo voľbách, ktoré sprevádzajú správy o porušeniach a podvodoch, nemohla kandidovať väčšina opozičných politikov, keďže ruské úrady označili organizácie spojené s opozičným lídrom Alexejom Navaľným za extrémistické a ďalší prominentní opoziční politici čelili stíhaniu alebo pod nátlakom úradov opustili krajinu.Navaľného tím dúfal, že oslabí dominanciu Jednotného Ruska stratégiou Múdre hlasovanie, ktorá podporuje kandidátov s najlepšími šancami na porazenie kandidátov podporovaných Kremľom. Úrady však v týždňoch pred voľbami podnikli rozsiahle kroky, aby projekt zastavili.Navaľnyj, ďalšie opozičné osobnosti aj nezávislí pozorovatelia volieb odsúdili ich výsledky. Kritici Kremľa odkazujú na tohtoročné prieskumy verejnej mienky, ktoré ukazovali, že menej ako 30 percent Rusov bolo ochotných hlasovať za Jednotné Rusko.Opoziční aktivisti a médiá tiež poukazujú na hlasovanie v 15 jednomandátových volebných obvodoch v Moskve, kde je podpora Jednotného Ruska tradične nižšia ako vo zvyšku krajiny a rozšírené je tam protestné hlasovanie.V najmenej polovici týchto obvodov vyhrávali kandidáti podporovaní Múdrym hlasovaním, až kým v pondelok neoznámili výsledky aj z online hlasovania, ktoré značne posilnili kandidátov podporovaných Kremľom.Udržanie dominantnej pozície Jednotného Ruska v Štátnej dume bolo všeobecne vnímané ako dôležitý krok pre Kremeľ pred prezidentskými voľbami v roku 2024.Vtedy prezidentovi Vladimirovi Putinovi končí súčasný mandát a očakáva sa, že buď sa bude usilovať o znovuzvolenie alebo si vyberie inú stratégiu ako zostať pri moci. Podľa analytikov a kritikov je parlament, ktorý môže kontrolovať Kremeľ, kľúčový pre oba scenáre.