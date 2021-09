Vodič prešiel s autom do protismeru, náraz do zvodidiel neprežil (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode v okrese Michalovce prišiel v utorok o život 47-ročný muž. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , v utorok krátko pred 18:30 viedol 47-ročný vodič z Michalovského okresu vozidlo značky Hyundai Matrix v smere od mesta Veľké Kapušany na obec Vojany.Podľa doterajších zistení na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde ľavou časťou vozidla narazil do zvodidiel. Vozidlo však ďalej pokračovalo v jazde a nakoniec ostalo stáť v protismere.Vodič pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. To, či pred jazdou požil alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky, budú zisťovať pri pitve. Predbežná škoda bola vyčíslená na 1 000 eur.Michalovský policajný vyšetrovateľ po zadokumentovaní dopravnej nehody začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Či bola príčinou tejto tragédie náhla zdravotná indispozícia alebo iné okolnosti, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.