Putinovo lietadlo cestou na helsinský summit narušilo priestor NATO

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 18. júla (TASR) - Lietadlo ruského prezidenta Vladimira Putina cestou na summit v Helsinkách narušilo v pondelok vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie. Podľa estónskych úradov Putinov prezidentský Iľjušin-96 sa na ceste z Moskvy do vzdušného priestoru tejto baltskej krajiny dostal na približne 50 sekúnd.Lietadlo vstúpilo zhruba 1,7 kilometra do vnútra vzdušného priestoru Estónska, členskej krajiny NATO, vyhlásil hovorca estónskej armády Roland Murof, ktorého cituje denník The New York Times.Lietadlo malo síce zapnutý rádiový odpovedač, ale posádka nevyplnila letový plán a neskontaktovala riadenie letovej prevádzky v Estónsku, ako sa to vyžaduje od vojenských aj civilných lietadiel, dodal Murof. Kremeľ na otázky ohľadom tejto záležitosti vrátane toho, či išlo o úmysel alebo chybu pilota, nereagoval.Estónsko, ležiace na severovýchodnom cípe spoločnej bezpečnostnej zóny NATO, je všeobecne vnímané ako testovací prípad ochoty Aliancie odolávať ruským vojenským manévrom. Ruské vojenské lietadlá totiž viac než desaťročie pravidelne prelietavajú cez hranice vzdušného priestoru NATO, provokujúc protivzdušnú obranu Aliancie.Putin sa na jednodňovom summite v Helsinkách stretol so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým rokoval o viacerých ostro sledovaných záležitostiach vrátane bilaterálnych vzťahov medzi Washingtonom a Moskvou, jadrových zbraní, otázky Číny, Sýrie, ako aj vojenských a obchodných záležitostí.Išlo o ich vôbec prvé samostatné stretnutie a zároveň o prvý bilaterálny summit lídrov týchto krajín od apríla 2010. Putin a Trump sa najskôr zišli medzi štyrmi očami a následne za prítomnosti ďalších členov svojich delegácií. Rokovali tiež ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a šéf americkej diplomacie Mike Pompeo.