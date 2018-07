Sociálna poisťovňa rozosiela oznámenia s novou výškou poistného

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. júla (TASR) - K 1. júlu sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť.Výšku poistného a ďalšie dôležité informácie sa živnostníci dozvedia z oznámenia Sociálnej poisťovne, ktoré dostávajú v týchto dňoch, najneskôr do 23. júla 2018. Takéto oznámenia sú adresované zhruba 170.000 živnostníkom.Poistné v novej výške zaplatia prvýkrát do 8. augusta 2018 (za mesiac júl). Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje SZČO, ktoré mali odklad daňového priznania, že tieto oznámenia zo Sociálnej poisťovne dostanú až v októbri a ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra 2018.TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.