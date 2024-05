Putinovým cieľom nie je dobyť mestá na východe Ukrajiny, tvrdí šéf českej diplomacie Lipavský. Čo ním teda je?

Návrat pred rok 1997

Zmena bezpečnostnej štruktúry

30.5.2024 (SITA.sk) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský povedal, že Rusko pokračuje v presadzovaní svojho cieľa podkopať európsku bezpečnostnú štruktúru a Západ musí ukázať, že si to uvedomuje.Ako referuje web Ukrajinská pravda, šéf českej diplomacie to uviedol v štvrtkovom vyhlásení pre médiá počas neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Cieľom stretnutia je príprava na júnový samit aliancie vo Washingtone.„Musíme vyslať silný signál Rusku, že sa nevrátime k štruktúre, ktorá existovala pred rokom 1997 (rokom expanzie NATO v Európe). Pretože to bola jedna z požiadaviek Ruska, keď začalo svoju agresiu proti Ukrajine v roku 2022,“ povedal Lipavský.Toto je podľa Lipavského popri ruskom prekresľovaní hraníc kľúčovým cieľom ruskej vojenskej agresie a aliancia musí chápať ruské taktické akcie ako nástroje, ktoré majú Moskvu priblížiť k realizácii tohto cieľa.„Putinovým cieľom nie je dobyť Charkiv alebo iné mesto na východe Ukrajiny. Jeho cieľom je prekresliť hranice a zásadne zmeniť európsku bezpečnostnú štruktúru,“ skonštatoval Lipavský.Stretnutie ministrov zahraničných vecí NATO sa koná v Česku, pretože táto krajina prevzala kľúčovú úlohu pri koordinácii vojenskej pomoci Ukrajine.