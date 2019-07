Pútnici Svätojakubskej cesty prišli do Bratislavy

Cesta do Santiaga de Compostela. Foto: Teraz.sk/ Dominika Zúborová Foto: Teraz.sk/ Dominika Zúborová

Bratislava 25. júla (TASR) - Vo štvrtok privítali v hlavnom meste pútnikov Svätojakubskej cesty, ktorí absolvovali novootvorený úsek pútnickej trasy z Trnavy do Bratislavy.Biskup Jozef Haľko v Dóme svätého Martina následne celebroval omšu, na ktorej sa zúčastnili španielsky veľvyslanec Luis Belzuz de los Ríos a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Štvrtok je pamätný deň svätého Jakuba, patróna všetkých pútnikov, ktorý sa pripomína na celom svete.hovorí predsedníčka občianskeho združenia Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku Eva Kocanová.tvrdí.Približne 25 pútnikov zo Slovenska, Rakúska, Nemecka, Poľska a Španielska sa vydalo z Trnavy v pondelok 22. júla a absolvovalo viac ako 80-kilometrovú pešiu púť. Pútnici navštívili hrad Červený Kameň, Malé Karpaty, vinice v Pezinku či pútnické miesto Marianka. V niektorých obciach im pripravili aj zaujímavý program, napríklad hru na fujare v pamätnej izbe v Budmericiach. Kocanová tiež ocenila, že púť spojila ľudí z rôznych častí Slovenska aj Európy. V piatok (26. 7.) budú pokračovať do Viedne.Púť organizuje OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku - Camino de Santiago. Vzniklo s cieľom obnoviť a propagovať na Slovensku Svätojakubskú cestu, ktorá je súčasťou európskej siete ciest do španielskeho mesta Santiago de Compostela. Je to najznámejšia európska pútnická trasa. V Bratislave sa cesta po 650 kilometroch (km) napája na rakúsku Jakobsweg a pokračuje ďalších viac ako 3000 km do Santiaga de Compostela. V roku 1993 bola Svätojakubská cesta vyhlásená za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO.Púť je podľa organizátorov vhodná pre účastníkov rôznych vekových kategórií. Nie je potrebné absolvovať celú trasu, stačí sa pridať na krátky úsek. Pútnika možno spoznať podľa mušle hrebenatky, ktorá je oficiálnym symbolom Svätojakubskej cesty a vyznačuje aj trasu.Tradícia putovania do mesta Santiago de Compostela vznikla v stredoveku. Práve tu našli hrob svätého Jakuba staršieho, jedného z apoštolov pochovaných v Európe. Odvtedy sa Santiago stalo jedným z najdôležitejších miest pútnického sveta a počet pútnikov prichádzajúcich za svätým Jakubom každoročne rastie. Ročne prejde túto cestu viac ako 300.000 pútnikov z celého sveta, pričom zo Slovenska ich prišlo do Santiaga minulý rok viac ako 1000.Svätojakubská cesta na Slovensku nasleduje prirodzené koridory putovania z obdobia stredoveku. Je dlhá približne 650 km a rozdelená do piatich etáp.