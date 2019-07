Film Pomaľované vtáča vybrali do hlavnej súťaže festivalu v Benátkach

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 25. júla (TASR) - Najstarší filmový festival na svete v Benátkach zverejnil vo štvrtok výber filmov do hlavnej súťaže. Vo výbere snímok, ktoré 76. ročník festivalu uvedie od 28. augusta do 7. septembra, je i česko-slovensko-ukrajinský film Václava Marhoula Pomaľované vtáča. TASR o tom informovala slovenská producentka filmu Ľubica Orechovská.Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul v reakcii priznal, že v takýto úspech neveril. "V hlavnej súťaži MFF v Benátkach bude Pomaľované vtáča uvedené vo svetovej premiére spolu s ďalšími 20 filmami z celého sveta. "" poznamenala Orechovská s tým, že Marhoulov film sa v súťaži o Zlatého leva stretne s filmami svetovo uznávaných režisérov, akými sú Roman Polanski, Steven Soderbergh, Noah Baumbach alebo Hirokazu Kore-eda. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je argentínska režisérka, scenáristka a producentka Lucrecia Martel.Po svetovej premiére v Benátkach uvedie Pomaľované vtáča aj 44. ročník MFF v Toronte (5. - 15. 9.) v jednej zo svojich dvoch najdôležitejších sekcií Special Presentations. Do českej kinodistribúcie vstúpi 12. septembra a slovenskí diváci ho v kinách uvidia o týždeň neskôr - 19. septembra.